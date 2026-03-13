為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    綠燈變紅燈前 小綠人統一「閃爍」不再快跑

    2026/03/13 05:30 記者吳亮儀／台北報導
    「道路交通標誌標線號誌設置規則」第207條原本規定，若小綠人閃爍時行人尚未踏入道路應「禁止」跨入；修正規則後改為「尚未進入道路者，避免跨入」，取消500元罰鍰。（資料照）

    交通部日前宣布修訂行人號誌「小綠人」閃爍定義，綠燈倒數或閃爍並非催促行人奔跑通過，而是提醒尚未進入行人穿越道的行人「避免跨入」。交通部昨強調，並非取消「小綠人」，而是全國統一在「小綠人」變燈號前「閃爍」，取消「跑步」的動態圖示。

    閃爍時「避免」跨入

    交通部路政及道安司司長吳東凌再度強調，絕對不是取消「小綠人」、而是全國統一都用閃爍燈號。他指出，有些行人號誌在快要變燈號前會變成「快走」、「跑步」的動態圖示，會讓行人誤會。據統計，全台有廿縣市的行人號誌中，小綠人在倒數階段都會「跑起來」，而非單純閃爍。

    吳東凌說，小綠人燈號會繼續維持、但統一成「閃爍」，不會有「快走」、「跑步」的動態圖示。他強調，綠燈倒數或閃爍不是催促行人奔跑通過，而是提醒尚未進入行人穿越道的行人「避免跨入」，應等待下一輪綠燈。

    交通部日前發布修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」第二〇七條，修正核心在於明確化「行人綠燈閃光」顯示意義，若行人發現秒數不足，或綠燈已開始閃爍，應留在路邊等待下一輪燈號，避免因低估路程、在車道上奔跑或因焦急產生意外風險。

    取消500元罰鍰

    「道路交通標誌標線號誌設置規則」第二〇七條原本規定，若小綠人閃爍時行人尚未踏入道路應「禁止」跨入；修正規則後改為「尚未進入道路者，避免跨入」，取消五百元罰鍰。

