台灣精品米銷日 鎖定高端族群／東京食品展 農業部設置「好米專區」介紹3家特色業者

台灣「蓬萊米」命名百年，台灣米在今年東京食品展大舉向日本市場叩關。（記者林翠儀攝）

今年是台灣「蓬萊米」命名滿百年。蓬萊米在日治時期自日本引進並在台灣改良發展，深刻改變台灣農業，也奠定台灣米走向精緻化基礎。去年日本「米荒」為台灣米帶來輸日契機，形成從「日本引進台灣」到「台灣米回銷日本」的歷史轉折。

今年東京食品展，農業部設置「台灣好米專區」，集結三家特色稻米業者，同時介紹導入AI精準灌溉與田間監測技術的低碳米，參展的縣市也不約而同帶來特色品牌米，是從未有過的熱潮。

日本缺米 帶來回銷契機

去年日本缺米、米價上漲，台灣米外銷日本數量達到一萬二五四八噸，農業部長陳駿季表示，去年外銷量約為往年四倍，創歷史新高。不過日本長期採取關稅配額與高關稅等保護制度，台灣米若要長期經營日本市場，不能走價格戰，必須走高品質與高附加價值路線。

陳駿季指出，台灣米輸日將鎖定高端族群，以有機栽培、友善環境耕作、產銷履歷與可追溯來源建立品牌效應。他也提出結合日本成熟清酒釀造技術，以台灣米釀造清酒的構想，提高米的附加價值，並與日本業者策略合作，共同開拓新加坡、馬來西亞等第三地市場。

米屋智農董事長陳肇浩分析，台灣與日本稻作存在時間差優勢。台灣一期稻約在六月收成，日本的新米通常九月上市，六月至九月間日本市場舊米庫存下降、新米尚未上市，台灣一期米可補上市場空檔。

不只賣米 也提供炊飯技術

不過，台灣米要打進日本市場，挑戰不只在種植，也在保鮮與烹調技術。大倉米舖創立者簡碩宏原本出身科技業，投入米產業後取得日本米食味鑑定士資格。他不只銷售台灣米，也提供炊飯技術，協助日本客戶把台灣米煮出最佳口感。為維持新鮮度，推出一．五公斤小包裝，要求精米後一個月內上架流通。

行銷友善農法與特色品牌

特色米方面，台灣也逐漸形成品牌亮點。大倉米舖推的精品米為台東知本的「環頸雉有機香米」，品種為高雄一四七號，保留環頸雉等野生動物棲地，強調環境友善與產地品牌。

台中霧峰區農會則是友善農法耕種的「霧峰香米」黑翅鳶米，農會農特產品行銷部主任洪政加表示，該米品種為台農七十一號（益全香米），兼具台灣米芋頭香與日本米Q彈口感。

日本米荒為台灣米打開一扇門，但業者都認同，要站穩日本市場，最終仍取決於品質、品牌與穩定供應能力。

台中霧峰區農會今年主推友善農法耕種的「霧峰香米」黑翅鳶米。 （記者林翠儀攝）

