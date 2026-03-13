為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    自由日日Shoot》交部公布去年道安統計 中市57行人死亡又居首位

    2026/03/13 05:30 記者吳亮儀、蘇金鳳、黃良傑、蔡宗勳、黃淑莉／綜合報導
    交通部公布去年各縣市道路安全、車禍死亡統計，在「行人死亡數」統計部分，台中市高達57人死亡，是各縣市最糟，且連年死亡數都在增加，沒有改善趨勢。示意圖。（資料照）

    台中市「行人地獄」之都惡名持續！交通部公布去年各縣市道路安全、車禍死亡統計，在「行人死亡數」統計部分，台中市高達五十七人死亡，是各縣市最糟，除台中之外，雲林縣、嘉義縣、高雄市連年死亡數都增加，沒有改善趨勢。

    雲林、嘉縣、高市死亡人數都增加

    交通部每月定期公布道路安全統計，從二〇二三年起，台中市、雲林縣、嘉義縣、高雄市四縣市，每一年的行人死亡數都增加，其餘縣市多是減少或持平。

    台中市長期在行人安全表現墊底，去年高達五十七人死亡，比第二名的新北市四十四人高出廿九％。交通部路政及道安司司長吳東凌坦言，台中市行人死亡狀況一直都被關注，「現在看起來相對嚴重，我們有建議台中市政府要改善」。

    另外，高雄市的行人事故防制部分，分析行人事故高齡者死亡佔六十％，逾六成為駕駛人違規，常見肇因為未注意車前狀況、未依規定暫停讓行人先行。

    針對行人死亡數連三年增加，台中市政府交通局表示，已擴大交通安全觀念的社區以及學校宣導，並進行交通工程改善，包括行穿線退縮二四〇處、增設庇護島三五八處、設置路口行人綠燈早開或行人專用時相八八一處等；將持續滾動檢討防制作為。

    高雄市政府也說，除針對駕駛人加強管理，交通工程方面，完成逾二五〇處行穿線退縮改造，超過千處行人早開或專用時相，與一八三所學校周邊通學環境，同時設置行人庇護島，也加強未停讓行人執法，保護行人安全。

    嘉義縣政府表示，行人死亡事故多為高齡者違規由路段中穿越道路所致，會透過工程改善、執法與宣導並行，守護用路人安全。雲林縣交通工務局長汪令堯指出，分析事故原因有行人任意穿越道路、駕駛未禮讓行人及照明不足等，將優先推動路口行人穿越照明強化措施，並持續加強行人、駕駛交通安全宣導。

    據交通部統計，行人死亡數從二〇二三年的三八〇人、二〇二四年的三六六人，降到去年的三五四人，每年降幅依序為三．八％、三．三％，但較交通部訂定的每年降七％目標，差距仍大。

    新北、基隆、嘉市、南市應加強

    去年的「卅日整體死亡人數統計」中，交通部也點名新北市、基隆市、嘉義市、台南市，在整體交通死亡人數中，每年死亡人數都增加，應加強整體交通安全。

    4縣市近3年行人死亡數統計

