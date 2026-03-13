6大生活津貼 政院拍板調漲23.5% 每月最低補助5千元 89萬人受益 預計7月上路

身障者、中低收老人、弱勢兒少，以及低收入戶的家庭、兒童、就學等生活補助給付將全面調增23.5％，受益人數89萬人。圖為復康巴士接送身心障礙者外出。（南市府社會局提供）

行政院會昨通過「六大生活津貼（補助）調整規劃」，身障者、中低收老人、弱勢兒少，以及低收入戶的家庭、兒童、就學等生活補助給付將全面調增廿三．五％，每月最低補助五千元，受益人數八十九萬人，預計七月實施。行政院長卓榮泰呼籲，立法院應考量弱勢民眾的基本生計與福祉，儘速審議今年度總預算案等，支持相關措施。

增幅比照老農津貼、國民年金

卓揆表示，政府已宣布調高一一四年度基本生活費至廿一．三萬元、長照特別扣除額至十八萬元，國人今年申報綜合所得稅即可適用。同時，今年一月行政院會也分別通過將老農津貼提高至一萬元、國民年金基本數調高至五千元，並送到立法院審議。

政府持續加強對弱勢群體的照顧，衛福部次長呂建德在行政院會後記者會指出，六大生活津貼補助增加廿三．五％，是比照先前老農津貼、國民年金的增幅調整。

弱勢兒少扶助、低收入戶兒童生活補助調至五千元，在現行每四年定期調整外，新增期中檢討機制，CPI成長率達三％即調整。

每月最高加4798元 預計7月實施

六大生活津貼每月最高可增加四七九八元，其中身心障礙者生活補助調整，最高金額為每月五千元至一萬一七一三元；中低收入老人生活津貼五一四二元至一萬二八六元；弱勢兒童及少年生活扶助五千元；低收入戶家庭生活補助從八四二九元至二萬五一六八元；低收入戶兒童生活補助五千元至一萬二三七元；低收入戶就學生活補助八四二九元。

衛福部表示，新制規劃配合老農津貼、國民年金修法後同步實施，預計七月上路，今年總經費二四四．四億元、明年三三五．六億元，八項社福津貼預計可照顧三一八萬人。

