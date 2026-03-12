《來台北有購嗨》蔣萬安抽千萬大獎致電 得主以為詐騙

「來台北有購嗨」昨舉辦總抽獎，邀請抽中美國來回機票的得主徐小姐分享吃漢堡就得獎的喜悅。（記者田裕華攝）

響應中央普發一萬，台北市政府推出「來台北有購嗨」消費抽獎活動，總登錄金額突破七十四億元，昨舉辦總抽獎記者會，一千萬現金、Tesla Model Y、美國來回機票等夢幻大獎得主揭曉，市長蔣萬安更親自致電給千萬現金得主紀小姐，她接到電話不可置信，還反問蔣萬安「該不會是詐騙」，開心表示要把全部獎金都投入買台積電股票。

超商消費649元 幸運中千萬

蔣萬安致詞指出，本次活動成果遠超預期，第一個月登錄金額就超過十億，三個月累積登錄金額達七十四億、登錄筆數高達五五〇萬筆，註冊會員數超過十九萬五千人次，活動期間促使每人平均消費增加逾七千元，創下台北市大型消費抽獎活動最高紀錄。

登錄550萬筆 消費金額74億

昨蔣萬安現場致電給千萬現金得主紀小姐，電話接通後，蔣萬安告知她就是千萬現金的幸運得主，紀小姐反問蔣「是真的嗎？該不會是詐騙？」主持人透露紀小姐只花六四九元在全家超商消費就獲得一千萬現金，現場響起一片歡呼。

蔣萬安並詢問紀小姐如何運用這筆錢？紀小姐說「會買台積電吧」。此外，現場也邀請抽中美國雙人來回機票的得主徐小姐分享，她透露「吃漢堡就得獎了」，相當幸運。

外溢效應 外縣市參與佔逾4成

商業處表示，本次活動展現外溢效應，外縣市參與比例超過四成，涵蓋全台廿二個縣市。其中，新北與桃園的參與者佔比逾三成，成功創造極佳的消費誘因，讓北北基桃通勤族在下班、放學後將消費力留在台北。活動也結合台北年貨大街及台北燈節等節慶活動，吸引中南部甚至從澎湖、金門等遠道而來的旅客，將旅遊紅利轉化為推動台北經濟成長的動能。

台灣經濟研究院所長譚瑾瑜分析，本次政策活動結合耶誕、跨年、春節至元宵的消費高峰，掌握年度消費脈動，產生需求放大的乘數效應。支撐台北市內需市場動力並非一次性高額支出，而是來自聚餐、採買等日常邊際消費的累積，活動成功引導民眾養成順勢多消費一點的習慣。

