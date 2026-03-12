鹿港市區往彰濱捷徑 淪「垃圾天堂」

鹿港市區通往彰濱工業區的捷徑，被丟棄大量垃圾。（記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿港鎮每年有超過二千萬人次的觀光客到訪，但市區通往鹿港彰濱工業區的捷徑道路與周圍，卻淪為「垃圾天堂」，不只是港後排水被棄置垃圾，連私人土地都被丟滿垃圾，令路過人車大嘆「說好的公德心呢？」鹿港鎮公所則強調，將行文聯繫主管機關或地主處理。

港後排水、私人土地都被丟垃圾

鹿港鎮埔崙里長董建林表示，鹿江國際中小學後方的道路，已成為市區通往彰濱工業區與台十七線的捷徑，上下班時間車流量很大，許多垃圾被丟棄此處，都是整包垃圾亂丟，甚至丟入港後排水或閒置的私人土地，有一般垃圾，也有整包的紙餐盒、寶特瓶或玻璃瓶垃圾，清理之後，只要再有人開始亂丟，就會出現「破窗效應」，引發繼續丟垃圾的亂象。

鎮公所︰聯繫主管機關或地主處理

民眾氣憤說太沒公德心了，鹿江後方正在施作人行步道，預計未來車流量會更大，鹿江後方有兩條通往台十七線的道路，以前很少人走，這一、二年被當成捷徑，開車的人越來越多，卻有人直接把垃圾往旁邊一丟，因為道路監視器、路燈不多，亂丟垃圾的人就越來越多。

鹿港鎮公所表示，民眾反映港後排水被丟垃圾，該排水是區域排水，為彰化縣政府水利資源處管理，將行文給水資處處理，至於私人閒置空地遭人丟垃圾，也將發文給地主，要求限期清運處理，如果能舉證亂丟垃圾的行為人，則交由環保局來裁罰；環保局指出，如果找不到丟垃圾的行為人，且影響公共衛生，將依廢棄物清理法規定，由土地所有人、管理人或使用人清除。

