    首頁 > 生活

    拚城市主權AI 陳其邁率團赴美參訪

    2026/03/12 05:30 記者王榮祥、李惠洲／高雄報導
    陳其邁（左）昨率團訪美，為高雄產業與城市發展找尋更多機會。（記者李惠洲攝）

    高雄市長陳其邁昨率團前往美國亞利桑那州拜訪，並受邀出席輝達GTC大會，他行前提到訪美三目標，半導體、城市主權AI、人才交流。

    這是陳其邁在市長任內第五度出訪，昨天出發、預計三月廿日返台；前四次有兩次去日本、一次非洲、一次美國，上一回去美國也是出席輝達GTC大會。

    陳其邁指出，台積電於美、日等地設廠，期望透過這次出訪，進一步串聯台灣、美國、日本，特別是高雄在內的半導體供應鏈體系，涵蓋材料、封裝、設備等關鍵環節，建構更完整且具韌性的國際半導體生態系。

    第二階段行程將參加由輝達主辦的GTC大會，市府將把握GTC期間，拜訪美國重要的通訊、網路及AI相關機構，針對生成式AI、物理AI等前瞻技術的未來發展趨勢進行交流與討論，同時於GTC大會展區展示「城市主權AI」於城市治理的實際應用成果。

    陳其邁表示，高雄在交通、環保、水利、工務等領域已導入視覺語言模型（VLM）與生成式AI技術，透過在地資料訓練與應用，強化城市智慧治理效能，例如交通局將燈塔計畫導入「高雄市交通即時監控平台」，應用視覺語言模型縮短事故通報時間。

