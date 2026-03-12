楠梓科技第三園區 日月光投資178億

日月光舉行楠梓科技第三園區動土典禮。 （日月光提供）

興建智慧運籌中心與先進製程測試大樓 可創造1470個就業機會

台積電帶動半導體供應鏈持續進駐與擴廠，楠梓科技產業園區（原楠梓加工區）第三園區昨正式啟動，日月光因應AI趨勢布局先進製程，投資一七八億元興建智慧運籌中心與先進製程測試大樓，新廠啟用後可創造約一四七〇個就業機會。

第三園區3.35公頃 鄰國一交流道

楠梓科技產業園區一、二期已經滿載，由行政院核准撥地三．三五公頃作為第三園區，地點在楠梓區朝仁路以東，鄰國道一號楠梓交流道，距離一、二園區只需約六、七分鐘車程，並由日月光取得優先投資權。

動土典禮昨天舉行，日月光資深副總洪松井強調，第三園區聚焦「智慧運籌＋先進封裝測試」兩大核心，將強化高階封裝與測試量能，以因應AI世代對高效能晶片的需求成長，預計二〇二八年第二季完工，可創造約一四七〇個就業機會，平均每公頃年產值估達四十六．三億元。

出席的經濟部產業園區管理局（園管局）副局長劉繼傳表示，楠梓科技產業園區第三園區開發，是因應半導體產業擴廠需求的重要布局，將進一步強化南部半導體S廊帶的產業聚落效應；高市經發局副局長陳怡良指出，第三園區完工後，進一步完善高雄半導體從設計、製造到封裝測試的產業鏈優勢。

日月光將強化高階封裝與測試量能

日月光楠梓第三園區規劃興建兩棟建物，包含智慧運籌中心與先進製程測試大樓，為地上八層、地下一層，將進一步提升先進封裝測試的高階製造與測試整合能力。

由於AI帶動科技廠商擴廠的需求，園管局鎖定退場後的永達仁武校區近九公頃土地，評估為第四園區（仁武科技產業園區）預定地，此處為台糖土地，距離仁武產業園區及橋科都不遠，目前處於環評與計畫審查初期階段。

