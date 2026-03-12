佳冬玉光國小 獲環保綠旗認證

學生製作的校園中菜園，說明師生共同種植蔬果的過程與心得。（屏縣府提供）

佳冬鄉玉光國小繼一一二學年度榮獲「銀牌認證」後，持續深化環境行動與課程實踐，於去年底正式通過最高榮譽「綠旗」認證；屏東縣副縣長黃國榮昨天代表頒發「臺美生態學校認證」綠旗獎座，表揚學校在推動生態永續與文化保存上的用心與成果。

屏東縣政府環保局表示，玉光國小以「能源」、「消耗與廢棄物」及「永續食物」三大生態行動方案為推動主軸，從校園環境盤點、生態行動規劃，到課程融入與社區參與，讓學生在真實情境中培養探究、思辨與解決問題能力，落實永續教育理念。

環保局指出，「臺美生態學校夥伴計畫」自二〇一四年推動，由我國攜手美國環境保護署與美國國家野生動物協會等國際夥伴推動；認證分為銅牌、銀牌及綠旗三階段，學校需依循七大步驟與十二項環境路徑，將環境教育融入課程與校園治理，並結合社區參與，共同邁向永續校園。

縣長周春米表示，環境教育不僅是教育政策，更是培養下一代環境素養與永續行動的重要基石；縣府將持續串聯更多學校與社會資源投入生態學校行列，讓環境永續的種子在校園扎根。

