親弟禍害地方 親族︰李四川竟沒譴責

國民黨新北市長參選人李四川親弟李賜福曾勒索小琉球垃圾運送的清運公司，被檢方求處重刑，令當地李氏親族感到痛心，李四川昨天正式獲黨徵召參選後，強調「不會切割親弟」，琉球一名李氏宗親聞訊指出，李四川面對禍害家鄉的親弟，不僅沒有譴責，連司法勿枉勿縱都說不出口。

琉球鄉本福、中福、漁福村一帶有「姓李仔」的舊地名，李四川祖厝「李家大厝」就在該聚落，李氏宗族除李四川外，李賜福因經營島上唯二的水泥廠，在小琉球也具有一定影響力。

琉球島上垃圾多年來由鄉公所發包委由業者清運，目前約兩天一次將垃圾車直接開上貨船，於新園鹽埔港上岸後直送崁頂焚化爐，從清運公司到貨船公司，都淪為李賜福「上下其手」的對象，勒索取得「回饋金」五百七十六萬元。

其中一名垃圾清運業者說，他的家屬都在附近鄉鎮，當然會怕被李賜福報復。該李氏宗親則說，小琉球近年觀光興盛，但垃圾清運鏈是相對脆弱環節，只要幾天沒運就會散發異味，而二〇二四年的垃圾危機，最後堆置達六百噸垃圾無處可清，整個島上惡臭不止，不僅觀光形象受創，居民生活品質更是低落，所幸縣府代為清除，檢方偵辦後才恢復平靜。

