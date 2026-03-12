屏縣家戶屋頂設太陽光電 最高補助200萬

家戶屋頂設置光電，屏東縣府提高補助。（記者葉永騫攝）

屏東縣陽光日照時間長，太陽光電是最好的綠能發電，屏東縣政府向中央爭取三千一百五十萬元補助民眾在自家屋頂設立太陽能光電，縣府鄉城發展處長倪國鈞以他住家二十坪為例，設置經費約二十四萬元，政府補助八萬元，大約六到八年就能回本，遇到能源危機、停電時都不怕沒電使用。

倪國鈞表示，縣府今年度全力推動「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，鼓勵民眾利用自家屋頂進行「創能」，針對頂層面積一千平方公尺以下，也就是三百坪以下私有建築物提供設置補助，鼓勵家戶裝設太陽光電設備，降低初期的負擔，讓綠能走入生活日常，達到節能減碳。

每瓩3千元 新舊建物都可納入

倪國鈞說，該計畫以「能源自主、供電韌性、全民參與」為理念，新、舊建物都可納入補助範圍，每瓩補助三千元，最高三十萬元；用電方式若採自發自用模式並加裝自動電源切換開關（ATS），每瓩補助金額高達二萬元，單一棟建築物最高可獲得二百萬元補助，家戶亦可評估申請再生能源憑證，取得官方核發的綠電證明，提升附加效益，不論是自住住宅、透天厝或小型建築，都能依自身需求選擇最適合的方案，即日起開放申請到十一月二十日（或經費用罄為止）。

加蓋涉及違建 城鄉處協助合法化

屏東市李姓民眾則反映，很多家庭屋頂都有加蓋，涉及違建、沒有雜項執照等問題，若要取得合法化並不容易；城鄉處表示，將會協助民眾申請及合法化，例如，有些違建只要將舊浪板換新為太陽能板就能合法提出申請，該處將會針對個案情況提供協助，目前已收到二十餘件申請案，補助方案相當優惠，歡迎民眾申請。

