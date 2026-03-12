為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台東知本縣有土地BOT案 部落︰縣府急就章

    2026/03/12 05:30 記者劉人瑋／台東報導
    台東縣府日前舉辦針對卡大地布部落傳統領域土地活化說明會。（台東縣府提供）

    台東縣府日前舉辦針對卡大地布部落傳統領域土地活化說明會。（台東縣府提供）

    台東縣政府八日舉辦知本地區縣有土地新建營運移轉（BOT）案說明會，但二月二十六日才發生大火，燒毀六十多公頃雜木林，生態剛破壞完又立即提出開發案，引起議論；部落表示，不知道縣府在急什麼；生態團體則認為，開發案比大火更可怕；縣府發表聲明，尊重部落與生態界對當地環境的重視。

    縣府︰尊重部落與生態界看法

    因為發生大火，知本濕地的雜樹林被燒了整整一天，荒野保護協會台東分會組長蘇雅婷說，火災雖未嚴重傷及地表，但樹林減少，鳥類目前僅能在火燒地區外活動。

    部落青年會長楊展說，族人聽不出縣府要怎麼開發，「我們都看不懂，怎麼向族人說明」，覺得縣府太急就章，未規劃清楚。

    卡大地布文化發展協會理事長陳志偉說，該開發案若破壞環境、無法進行文化活動，會對不起未來的族人，沒人有能力單獨決定，希望部落、縣府、廠商三贏，可接受適度開發，但族人並不清楚規劃內容以及到底多少廠商加入。

    蘇雅婷說，開發案打著「生態」旗幟，但縣府的說明會卻沒提到生態，甚至沙灘也納入在內，未來遊客、釣客是否能進入，大批小燕鷗在此繁殖是否受影響也未提，縣府應說明清楚。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播