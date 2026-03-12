台東知本縣有土地BOT案 部落︰縣府急就章

台東縣府日前舉辦針對卡大地布部落傳統領域土地活化說明會。（台東縣府提供）

台東縣政府八日舉辦知本地區縣有土地新建營運移轉（BOT）案說明會，但二月二十六日才發生大火，燒毀六十多公頃雜木林，生態剛破壞完又立即提出開發案，引起議論；部落表示，不知道縣府在急什麼；生態團體則認為，開發案比大火更可怕；縣府發表聲明，尊重部落與生態界對當地環境的重視。

縣府︰尊重部落與生態界看法

因為發生大火，知本濕地的雜樹林被燒了整整一天，荒野保護協會台東分會組長蘇雅婷說，火災雖未嚴重傷及地表，但樹林減少，鳥類目前僅能在火燒地區外活動。

部落青年會長楊展說，族人聽不出縣府要怎麼開發，「我們都看不懂，怎麼向族人說明」，覺得縣府太急就章，未規劃清楚。

卡大地布文化發展協會理事長陳志偉說，該開發案若破壞環境、無法進行文化活動，會對不起未來的族人，沒人有能力單獨決定，希望部落、縣府、廠商三贏，可接受適度開發，但族人並不清楚規劃內容以及到底多少廠商加入。

蘇雅婷說，開發案打著「生態」旗幟，但縣府的說明會卻沒提到生態，甚至沙灘也納入在內，未來遊客、釣客是否能進入，大批小燕鷗在此繁殖是否受影響也未提，縣府應說明清楚。

