    首頁 > 生活

    供產業園區用電 馬稠後變電所動土

    2026/03/12 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    台電公司嘉義馬稠後D/S變電所新建工程動土典禮。（記者蔡宗勳攝）

    台電公司嘉義馬稠後D/S變電所新建工程動土典禮。（記者蔡宗勳攝）

    台電斥資13億 滿足逾百家廠商、縣治特區需求

    嘉義縣馬稠後產業園區開發，預計將有逾百家廠商進駐，用電需求持續增加，台電公司斥資十三億元興建「馬稠D／S變電所」，強化供電與備援能力，昨舉行動土典禮，預計二〇二九年底完工。

    2029年底完工 強化供電與備援能力

    台電南區施工處副處長游健龍、嘉義縣長翁章梁及統包商興鼎營造董事長趙建喬等昨參與動土典禮，上香祈福，盼工程順利完成，為產業提供穩定且高效的電力保障。

    翁章梁說，變電所為園區核心基礎設施，馬稠後產業園區為智慧產業園區，未來環控管理將採用最先進技術，台電新建變電所把送電距離縮短、減短電力損耗，是非常重要的投資。

    為滿足用電需求，台電透過「強化電網韌性建設計畫」，規劃新設馬稠D／S變電所，讓變電所更靠近用電核心，縮短配電線路，減少線路損失，提升供電品質，提升嘉義地區用電穩定性及滿足園區產業用電需求，分散供電風險以減少事故影響範圍。

    採屋內式設計 並引入數位化監控

    馬稠D／S變電所採地上四層、地下一層的屋內式設計，是集中式電網轉向分散式的重要節點；該設施可有效避免雷擊、鳥獸等外力干擾，降低停電風險，同時引入智慧電子裝置（IED）進行數位化監控，提升運轉效率，優化嘉義地區電力供應配置，滿足馬稠後產業園區及縣治特區未來日益增長的電力需求。

    台電表示，馬稠D／S變電所主要線路是從台南市新營架設而來，包含嘉義縣貴舍、布袋、義竹的光電系統，讓整體供電更完善；而嘉義科學園區是台積電重要生產基地，台電配合開發時程，預計在嘉科二期園區興建變電所，目前正進行環境影響評估，預計二〇三四年完工運轉。

    熱門推播