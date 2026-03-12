朝天宮店家收金紙費 遊客違停挨罰

不少在地業者假借免費停車索取數百元金紙費，卻可能讓民眾吃上最高一二〇〇元的違停罰單。（記者李文德攝）

雲林北港朝天宮去年吸引千萬觀光客造訪，尤其進香期、假日停車位一格難求，部分店家會趁機索取三百元金紙費，讓民眾誤信可免費停車在道路上，結果導致遊客遭警方取締違規挨罰。

民眾指出，北港朝天宮周邊住戶，常以免費停車為餌，提供民眾在門口停車後並索取三百元金紙費，但由於逆向停車或者垂直停車，都會遭警方取締開罰六百至一千兩百元罰鍰，讓旅遊品質大打折扣。停車收費亂象存在已久，不僅對市容觀感不佳，更是讓外地遊客對北港鎮的負面印象，重挫地方觀光。

雲林縣議員蔡岳儒建議，縣府與公所可先盤點朝天宮周邊土地，利用公有地或和民間業者合作增設小型停車場，以利擴大停車供給量。另外針對現有的大型停車場，也可以配合接駁車服務，提供民眾或行動不便者搭乘，才有可能解決違規攬客停車亂象。

縣府交工局長汪令堯表示，目前北港牛墟、北港溪高灘地及北港糖廠等地區已提供將近千格停車位，今年春節更啟動「環鎮接駁公車」，每週末及國定假日免費供民眾搭乘，會持續盤點空間評估增設停車場；北港警分局則表示，將在進香季加強周邊交通秩序維護和違規停車及違規攬客的取締。

