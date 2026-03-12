民進黨南市東區議員初選 蔡筱薇、陳金鐘出線

前市議員陳金鐘初選勝出。（擷取自陳金鐘臉書）

二〇二六九合一選舉，民進黨台南市第十選區（東區），共有四人登記參選爭取二席提名，為南市競爭最激烈的選區，民調結果昨天揭曉，由尋求連任的現任議員蔡筱薇及捲土重來的前議員陳金鐘出線。目前擔任立委陳亭妃服務團隊執行長的前議員蔡旺詮則遭到淘汰。蔡旺詮承認敗選，並感謝大家的支持，強調未來仍會繼續為台南來打拚。

南市東區四名參選人分別為現任市議員蔡筱薇、尋求東山再起的前市議員蔡旺詮、陳金鐘，以及新人卓佩于「四搶二」，包含一席婦女保障名額。其中，蔡筱薇實力一枝獨秀，如外界預期以民調第一名出線，而蔡旺詮、陳金鐘二人搶一席，蔡雖獲得陳亭妃的支持，但最後仍不敵在地經營多年的陳金鐘。

對於選勝出獲得民進黨提名，陳金鐘感謝所有的支持者，要向黨內優秀對手致敬，會更努力打拚，謙卑前行，爭取最後的勝利。蔡筱薇則表示，民調只是一個過程，政治的價值也不是一時的輸贏，而是在於能不能為地方帶來改變，最重要的是年底的大選，將繼續一步一腳印，不辜負大家的期待。

卓佩于則向出線的二人表達恭賀之意，期待大家一起努力，為民進黨攻下更多席次。她表示，年輕人不怕跌倒，會愈挫愈勇，加倍努力。

南市議員蔡筱薇如外界預期順利出線。（記者蔡文居攝）

