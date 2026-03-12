台南AI市長上場 東京食品展推銷農產

東京食品展來訪賓客與AI黃偉哲互動。（台南市府提供）

可用中日英韓語對話介紹 市府攜手玉井聯興青果合作社 簽芒果銷日採購MOU

台南農產持續拓展日本市場，台南市長黃偉哲十日出席「東京食品展」台灣農水產物館開幕典禮，與三越伊勢丹控股旗下MI Foodstyle、株式會社Reproall，以及玉井聯興青果合作社簽署芒果採購合作備忘錄（MOU），為台南高品質農產品打入日本精品通路。

日商實地檢視 建立長期信任

過去三年，南市府積極協助玉井聯興合作社與日方業者建立合作關係，去年邀請MI Foodstyle 董事長雨宮隆一訪台，實地檢視農產品品質，建立長期信任。MI Foodstyle 旗下「Queen’s Isetan」已連續三年選購台南頂級愛文芒果上架，去年還試行導入芒果乾、鳳梨乾等加工品。這次簽署MOU，不只是三年努力的成果，也象徵合作邁向新階段，未來更多台南農產與水果乾加工品將透過日本精品通路進入當地市場。

去年導入芒果乾、鳳梨乾等

黃偉哲表示，農業部代表農民、外貿協會掌握國際通路，駐日代表李逸洋則是台日交流橋梁，三方攜手打造合作平台，協助農民拓展日本優質市場。感謝玉井聯興合作社與雨宮隆一董事長促成長期合作，讓台南農產逐步獲得日本消費者認可。

買家能用熟悉語言了解農產品

今年台南專區還特別推出「AI分身市長」，能以日語、英語、韓語及中文介紹農產特色，成為現場科技亮點。黃偉哲幽默表示：「AI市長會講日語，而且長得比我帥。」AI分身可即時解說產品，分擔展場導覽工作，讓更多買家了解台南農產品。

農業局長李芳林說，去年台南專區曾推出AI影片介紹台南農特產，今年升級為互動式AI分身，訪客只要與AI市長對話，就能用熟悉語言詢問農產品資訊，讓台南農產在日本市場更具競爭力，也提升國際接觸機會。

台南市長黃偉哲（右三）代表簽署芒果合作備忘錄。（台南市府提供）

