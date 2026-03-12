高虹安用公帑 16日率主管訪日

新竹市長高虹安去年12月復職限制出境解除，預計3/16率一級主管用公帑參訪日本。（記者洪美秀攝）

新竹市長高虹安涉貪官司二審高院大逆轉改判偽造文書罪，原被檢方限制出境出海也解除，近兩年未出國的她十六日將率市府一級主管前往日本參訪，且與議長許修睿等議員在日本東京會合，這也是高虹安復職後首度花公帑出國。

市府表示，為配合市議會國外經建考察行程，高虹安將率市府團隊一同出訪日本，主要前往東京及東北地區進行城市交流與參訪，就城市治理、產業發展及觀光文化等議題交流。

請繼續往下閱讀...

高虹安二〇二二年立委期間因涉貪助理費，台北地院二〇二四年七月廿六日一審判高虹安七年四個月，高因而被停職，而她未停職前多次以市長身分出國，包括慰勞義消到越南旅遊，也到美國與日本姐妹市互訪，一審判決後被停職，因涉案情節重大有逃亡疑慮，被檢方限制出境出海。

如今高虹安復職不到三個月就要出國，除已用公家資源與里長們到外縣市經建考察旅遊吃飯挨批，這次出國同樣用公費，也被批是拿公帑及花市民納稅錢出國。另市府今年的出國計畫除到日本，還包括泰國與荷蘭等國家。

