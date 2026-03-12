為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    工程停擺3年 竹市國際展演中心 周邊改闢停車場

    2026/03/12 05:30 記者洪美秀／新竹報導
    荒廢三年多的新竹市國際展演中心周邊工區，市府將改闢為平面停車場。 （資料照，記者洪美秀攝）

    原以地上權設定方向規劃 但難吸引大型投資 文化局退回原點 擬編經費自建

    新竹市國際展演中心在市長高虹安上任後與廠商終止合約荒廢三年多，已動工的鋼筋鐵條經裸露及日曬雨淋早已生鏽，工區周邊景觀更是一片荒煙蔓草，除中央一．七億補助經費被收回，市府原進行地上權設定評估規劃，最後又取消擬規劃自建，昨宣布已新編三一三六萬經費進行展演中心周邊荒廢工區整理與活化，並將轉闢平面停車場，提供二五七格汽機車停車格，工期需一百廿個日曆天。

    市府投入3136萬 改善荒廢工區

    停擺三年多的國際展演中心工程，市府原規劃採地上權設定方向委由顧問公司規劃，但因規模是達一百億的商城開發案，難吸引大型投資集團參與，文化局又退回原點，擬由市府編經費自蓋國際展演中心，包括市議員楊玲宜與曾資程都痛批，高虹安市府惡搞城市發展，國際展演中心停擺三年多回到原點，宛如晶品城從業者惡意歇業要轉長照再變回商場經營模式的翻版，過去國民黨籍市長許明財花近十五億蓋世博台灣館蚊子館，如今高虹安市府擬再花數十億自蓋展演中心，除浪費公帑，也讓先前的地上權設定等規劃案經費打水漂，甚至好不容易爭取的中央補助款也被收回。

    議員痛批市府惡搞城市發展

    如今國際展演中心荒廢的工區，市府確定投入三一三六萬經費改善，將閒置工區部分區域轉型為停車空間，目的是為活化原國際展演中心基地部分已閒置荒廢的空間，再者考量新竹文創館目前已完成硬體設施及未來兒童探索館等其他場館整建完成後供民眾使用，因此暫規劃為平面停車場使用。

    同時優化人行與行車動線

    工務處指出，國際展演中心所在的藝文高地，目前新竹文創館已完成硬體工程，周邊平日即有大量通勤與休閒人潮，此次工程將同時優化人行與行車動線，避免尖峰時段車流壅塞，導致用路人在路側尋找車位，藉以紓解交通，市府將督促得標廠商儘速施工。

