桃園埤塘鳥類普查 鸕鶿翻倍破3千隻

少數度冬候鳥將光電板作為避風場所。（野鳥學會提供）

記錄到86種、14357隻野鳥 首次發現羅文鴨、小辮鴴、東方鵟及凍原豆雁

社團法人桃園市野鳥學會昨天公布年度冬季埤塘鳥類普查成果，共調查二〇三口埤塘，記錄到八十六種、一萬四三五七隻野鳥，鳥種數較去年多兩種，以大園區桃園大圳2-3-1池記錄到卅二種野鳥最多，且發現埤塘鸕鶿數量突破三千隻，及少數度冬候鳥將光電板作為避風場所，呈現出新的共存利用趨勢。

候鳥將光電板作為避風場所

桃園市鳥會理事長范卓昭表示，去年十二月、今年一月兩波普查，動員卅七位義工，走訪桃園大圳十二條支線，與蚵殼港圳十五口埤塘、新福圳一號池及石門水庫四、十三號沉澱池等。

資料上傳至美國康乃爾大學

調查隊從每條支線第一口埤塘調查至最後一口，資料上傳至美國康乃爾大學建置的eBird全球鳥類資料庫，透過公民科學家的記錄，描繪桃園埤塘鳥類的樣貌，也建立開放、長期且可永久保存的調查資料。

普查成果展現桃園埤塘生態的豐富與穩定，首次發現羅文鴨、小辮鴴、東方鵟及凍原豆雁，但也首見外來入侵種亞洲輝椋鳥在埤塘現蹤，提醒著棲地擴增與生態管理的挑戰。

兩次普查顯示，十二月是冬候鳥陸續抵達的時期，一月則是雁鴨科族群數量最穩定的月份，二月中下旬便會陸續北返；一月埤塘鸕鶿數量逾三千隻，幾乎翻倍成長，其中，蚵殼港圳三號池更有群聚八百隻的壯觀盛況，但擅長捕魚的鸕鶿大量聚集，讓部分池主面臨漁獲損失壓力而驅趕，如何在人類產業與生態保育之間取得平衡，成為重要課題。

至於埤塘指標鳥類雁鴨科中的鳳頭潛鴨數量突破一千隻，較去年增加，去年數量最多的麻雀，這次卻幾乎減半，推測與環湖步道及邊坡護岸施作等，導致埤塘周邊植被減少有關。

范卓昭說，該會歷年調查多集中於桃園大圳沿線埤塘，正與市府都市發展局規劃將調查範圍擴及桃園埤圳重要濕地（國家級）、石門大圳系統的埤塘鳥類調查，透過持續監測進行生態總體檢。

凍原豆雁。（劉育昇提供）

桃園埤塘鸕鶿數量翻倍突破三千隻。（野鳥學會提供）

羅文鴨。（劉育昇提供）

小辮鴴。（劉育昇提供）

