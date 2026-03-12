淡江大橋低頻風切聲 公路局找改善對策

東北季風強勁時，淡江大橋會產生「嗡嗡」的低頻風切聲，初判應是人行道扶手受東北季風影響所致。 （記者吳亮儀攝）

由交通部公路局建造的淡江大橋預計今年五月十二日通車，近期民眾反映，淡江大橋在東北季風強勁時，會產生「嗡嗡」的低頻風切聲，影響周邊住戶，初判應是人行道扶手受東北季風影響所致，交通部公路局將委外研究，並展開「風洞試驗」，找出原因改善。

展開風洞試驗

公路局表示，已請設計單位委託淡江大學風工程研究中心進行風洞試驗，目前備妥風洞試驗使用的扶手欄杆及U型制振消音膠條，預計今天開始試驗，找出噪音原因。

公路局北區公路新建工程分局第三工務段段長鄭閔中表示，一旦確認風切聲產生原因並確認改善對策後，將儘速改善施工，希望四月下旬之前完成，減少對居民日常生活影響。

公路局新工北分局在今年一月廿七日，即請設計單位至現場勘查，初步判斷風切聲應是人行道扶手受東北季風影響所致，已請設計單位儘速分析音源發生機制及研擬改善對策。

設計單位現場勘查後，公路局新工北分局在今年二月廿五日邀集設計及施工團隊進行研討，設計公司參考美國舊金山大橋案例及淡江大橋所處風向及風速進行評估，提出以U型制振消音膠條作為改善對策，先辦理風洞試驗確認改善方法成效，目前已進入風洞試驗階段。

