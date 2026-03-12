為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    蘆洲國小周邊設行人友善區 全區降速

    2026/03/12 05:30 記者黃子暘／新北報導
    蘆洲區中正路行人友善區的彩色鋪面。 （新北交通局提供）

    彩色鋪面、標誌牌面加強入口意象 改善人行道空間 民眾有感

    為提升行人安全，新北市府近期針對蘆洲區國立空中大學及蘆洲國小生活圈進行交通環境改善，透過全區降速、人行道串聯及改善標誌標線設計等多項措施，建置「行人友善區」，保障學童、居民通行安全；市府今年規劃再增設四處行人友善區，目前三重行政園區及捷運淡水站／鄧公國小周邊規劃中，另有永和、新店、新莊、土城區各一處候選評估中。

    交通局專門委員林昭賢指出，空中大學與蘆洲國小周邊平日通學尖峰時段，常有人車交織情形，交通局劃定中正路、民族路、三民路及忠孝路周邊街廓範圍，實施降速管理，並透過標誌、標線及號誌時制調整，提醒駕駛人減速慢行；這次改善工程主要透過彩色鋪面及標誌牌面加強入口意象，也銜接並改善既有人行道空間，包括改善保和街標線型人行道斷點，並增設交通桿區隔人車。

    劃定行人優先區 速限20公里

    交通局補充，經召開地方說明會與社區溝通，中正路一九二巷劃定「行人優先區」，速限調降為廿公里，並設置實體減速丘、增設警示標誌標線，提醒駕駛人在此區域減速慢行、停讓行人。

    林昭賢表示，改善工程完工後，許多居民反映車流降速有感，對於中正路一七四巷轉角行人停等空間改善措施，居民也反映，以往部分路段需走到車道邊緣，現在動線更清楚。

    今年再增設4處行人友善區

    林昭賢說明，市府盤點轄內行人熱區，以醫療院所、學校、政府機關、大眾運輸場站周邊等行人密集區域為優先改善對象，目前已設置蘆洲案、板橋忠孝國中與後埔國小街廓二處，今年預計再增設四處行人友善區，目前三重行政園區及捷運淡水站／鄧公國小周邊規劃中，其餘候選地點仍在評估，包括永和區福和國中／永和國中周邊、新店區耕莘醫院周邊、新莊區捷運幸福站／頭前運動公園周邊、土城區捷運海山站周邊 。

    林昭賢指出，去年板橋案完成實施後，實測行車平均速度下降十四％，事故件數下降約六十％；市府將持續透過交通工程與管理措施，逐步推動人本交通改善計畫。

    蘆洲區中正路174巷口改善轉角行人停等空間。（新北交通局提供）

