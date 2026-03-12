馬太鞍溪橋復建 拚年底北上雙向通車

馬太鞍溪復建橋目前進度11%，公路局預計今年底先完成北上線雙向通車。（記者花孟璟攝）

工程會主委陳金德︰曾評估河底隧道 因工期太長仍決定跨河面建橋

花蓮馬太鞍溪橋鋼便橋今年元旦通車，復建橋工程目前最新進度十一％，超前三％，公路局預計今年底先完成北上線雙向通車；行政院工程會主委陳金德昨到光復鄉災區視察時表示，曾評估過馬太鞍溪橋復建改作河底隧道，但因工期太長，選擇維持原案。

台鐵在馬太鞍溪挖河底隧道，先後有第一代、第二代兩條河底隧道，施工考量是河床淤積速度太快，且改成河底通過，可以降低坡度，改善線形。第一代於一九八一年台東線東拓時興建，全長二三五六公尺；二〇一三年雙軌電氣化工程時，在第一代隧道東側新建第二代的雙軌隧道，全長二五六〇公尺，二〇一三年十月廿四日切換至新路線後，第一代隧道停用。

陳金德昨肯定台鐵有先見之明，他說，台鐵早期的河底隧道工程相當成功，所以馬太鞍溪堰塞湖去年造成重大災害，台鐵完全沒有受損，如果堰塞湖溢流鐵路也受損，等於台九線及東部鐵路全數中斷，就會是大災難。

新橋比舊橋增高9公尺

陳金德表示，行政院針對馬太鞍溪橋是否比照鐵路橋，從馬太鞍溪河底穿過做過評估，但考量工期會拉得太長，且公路是大量車輛往來的動脈，風險較高，後來還是決定跨河面興建橋梁，因應馬太鞍溪上游還有崩塌大量土石，新橋會比舊橋高度增高九公尺。

陳金德指出，針對馬太鞍溪堰塞湖災後遭土砂埋沒超過五十公分的重災區，其中私有地一四七．七公頃，地主除了可與政府辦理協議價購，如要保留所有權，可參加災區的專案造林計畫，獎勵金每公頃廿五萬元，比現行多五萬元，希望協助光復鄉早日回歸美麗的面貌。

