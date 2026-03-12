為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    天然氣擬進駐宜蘭 瓦斯公會批縣府黑箱

    2026/03/12 05:30 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭縣目前只有桶裝瓦斯，沒有天然瓦斯。 （記者王峻祺攝）

    宜蘭縣目前只有桶裝瓦斯，沒有天然瓦斯。 （記者王峻祺攝）

    宜蘭縣目前只有桶裝瓦斯，沒有天然瓦斯，今年一月有天然氣業者向宜蘭縣政府提出設立天然氣事業申請案，範圍在宜蘭市及羅東鎮，公告期一個月，消息傳出後，引發宜蘭縣液化氣體燃料商業同業公會理事長吳則成不滿，他直指此事未徵詢業界意見，痛批縣府黑箱作業。縣府允諾持續溝通。

    縣府︰辦理公告 持續溝通

    吳則成表示，宜蘭市約三．八萬戶，羅東鎮有二．七萬戶，合計六．五萬戶，天然氣業者若進駐宜蘭，預計搶走桶裝瓦斯五十％到七十％的市場，宜蘭縣有一百多間瓦斯行，代表眾多業者與基層員工生計，天然氣業者進駐後恐帶來巨大衝擊。

    將影響生計 公會指未獲徵詢

    吳則成質疑，天然氣由大財團經營，勢必剝奪傳統店家的生存權與工作權，宜蘭縣政府辦理公告，宣稱要徵詢地方意見，但影響最直接的桶裝瓦斯業者，完全沒有發函通知，也未提供陳述意見的管道，顯然是黑箱作業。

    過去曾有天然氣業者想進駐宜蘭，但未獲核准，吳則成認為，天然氣引進必須經過嚴謹評估與溝通，宜蘭縣液化氣體燃料商業同業公會將召開會議，表達不滿及反對立場，也會商討因應對策。

    宜蘭縣政府工旅處表示，天然瓦斯申請案在二月廿六日至三月廿八日辦理公告，縣府將持續溝通，蒐集各界意見，作為未來審查參考，由於核准權屬於經濟部，縣府會把初審結果連同申請書，轉請中央審核。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播