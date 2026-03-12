天然氣擬進駐宜蘭 瓦斯公會批縣府黑箱

宜蘭縣目前只有桶裝瓦斯，沒有天然瓦斯。 （記者王峻祺攝）

宜蘭縣目前只有桶裝瓦斯，沒有天然瓦斯，今年一月有天然氣業者向宜蘭縣政府提出設立天然氣事業申請案，範圍在宜蘭市及羅東鎮，公告期一個月，消息傳出後，引發宜蘭縣液化氣體燃料商業同業公會理事長吳則成不滿，他直指此事未徵詢業界意見，痛批縣府黑箱作業。縣府允諾持續溝通。

縣府︰辦理公告 持續溝通

吳則成表示，宜蘭市約三．八萬戶，羅東鎮有二．七萬戶，合計六．五萬戶，天然氣業者若進駐宜蘭，預計搶走桶裝瓦斯五十％到七十％的市場，宜蘭縣有一百多間瓦斯行，代表眾多業者與基層員工生計，天然氣業者進駐後恐帶來巨大衝擊。

請繼續往下閱讀...

將影響生計 公會指未獲徵詢

吳則成質疑，天然氣由大財團經營，勢必剝奪傳統店家的生存權與工作權，宜蘭縣政府辦理公告，宣稱要徵詢地方意見，但影響最直接的桶裝瓦斯業者，完全沒有發函通知，也未提供陳述意見的管道，顯然是黑箱作業。

過去曾有天然氣業者想進駐宜蘭，但未獲核准，吳則成認為，天然氣引進必須經過嚴謹評估與溝通，宜蘭縣液化氣體燃料商業同業公會將召開會議，表達不滿及反對立場，也會商討因應對策。

宜蘭縣政府工旅處表示，天然瓦斯申請案在二月廿六日至三月廿八日辦理公告，縣府將持續溝通，蒐集各界意見，作為未來審查參考，由於核准權屬於經濟部，縣府會把初審結果連同申請書，轉請中央審核。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法