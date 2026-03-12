為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    醫界盼調高健保給付點值 強化慢腎照護整合覆蓋率

    2026/03/12 05:30 記者林志怡／台北報導
    醫師公會全聯會理事長陳相國呼籲，目前健保署對於早期腎病相關照護計劃的健保點值給付偏低，與第一線醫療人員付出不成比例，呼籲健保署提高給付點值。（厚生會提供）

    台灣面臨超高齡社會與慢性腎臟病（CKD）年輕化的雙重挑戰。醫師公會全聯會理事長陳相國指出，基層診所、社區醫療網絡是長期慢性病管理的第一防線，但目前健保署對相關照護計劃的健保點值給付偏低，呼籲健保署提高給付點值，增加基層診所加入服務的誘因。

    陳相國指出，政府持續推動八八八大家醫計畫，目前全國有一千七百多家診所加入慢性腎病照護，健保署多年來也持續推動初期慢性腎臟病（Early CKD）照護整合（P4P）計畫，但健保給付點值偏低，與臨床照顧與衛教所花費的時間、人力不成比例。

    陳相國認為，健保署應提高慢性腎病P4P照護計畫點數、減少計劃間排擠情況，鼓勵更多基層診所投入Early CKD的長期追蹤與衛教，提升整體照護覆蓋率。

    成大醫院內科部副部主任宋俊明也提到，慢性腎病已有藥物可用，其中SGLT2抑制劑等新藥已獲健保給付，保護腎臟的效果相當明顯，但我國對非糖尿病慢性腎臟病的健保給付條件與國際指引相比稍嫌保守，且要求患者要加入照護計劃才能領藥，建議健保署在實證基礎下與專家討論是否放寬用藥給付條件與適應症，嘉惠更多具有潛在風險的患者。

    健保署副署長張禹斌回應，對於Early CKD相關點值給付、獎勵計劃等，健保署會再行討論，今年照護計畫今年尚未修正，建議全聯會可以在相關會議提出意見，健保署在今年九月討論明年健保總額時，也會嘗試與健保委員溝通，給付放寬接軌國際指引的討論將再依據程序研議。

