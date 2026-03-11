為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    雲林高中職免試入學 今年增3國立高中

    2026/03/11 05:30 記者黃淑莉／雲林報導

    因應少子化、多元學習及未來產業需求趨勢，一一五學年度雲林區高中職免試入學有多項變革，包括三所國立高中加入完全免試入學，提供一二五個名額，過去以商科為主的國立土庫商工繼去年成立AI實驗班，今年再新增電子科，強化科技與智慧應用相關課程。

    雲林縣府教育處指出，高中入學管道有免試入學、直升入學、技優甄審、完全免試入學及實驗教育等，其中完全免試入學不採計會考成績，僅採計學生多元學習表現，過去三年只有私校辦理，一一五學年度有三所國立高中共七科，私校有三校六科辦理。

    公立學校部分，北港高中有商業經營科、資料處理科、應用英語科共卅九名；北港農工有農業經營科、化工科共廿六名；土庫商工有商業經營科、會計事務科共六十名；由於AI人工智慧非常熱門，今年招生科別也有變動，北港高中停招國際貿易科，新增室內空間設計科、觀光事業科；土庫商工新增電子科，並在資訊處理科成立AI實驗班。

    因應少子化，一一五學年度公私立高中職學校調降每班班級人數，國立每班卅三人、私立四十三人、縣立高中卅人，雲林區今年免試入學總招生名額共計四六〇五人。

