    首頁 > 生活

    萬人迎媽祖 北港3天2夜營隊先體驗

    2026/03/11 05:30 記者李文德／雲林報導
    3天2夜的體驗營可以參與「吃炮」、「犁炮」等特色。（資料照）

    國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」，每年吸引上萬人參與，今年將於五月五日登場，為讓民眾深入了解其文化底蘊，北港媽祖文化志工團將於五月三日至五日舉辦體驗營活動，即日起開放報名，將帶領民眾體會迎媽祖相關活動，如吃炮、犁炮等，盼讓信眾更深入了解媽祖文化宗教魅力。

    走訪朝天宮 參訪陣頭及體驗

    「北港朝天宮迎媽祖」二〇一一年獲指定為國家重要民俗，每年農曆三月十九、廿日舉行遶境，南巡南港、北巡新街，期間北港朝天宮莊儀團等各轎班會、神轎及陣頭出動，非常熱鬧盛大，更有「犁炮」、「炸轎」等特色活動，晚間還有真人藝閣遊行，北港鎮宛如不夜城，也被在地鄉親視為北港人第二個過年。

    十多年前北港媽祖文化志工團執行長李茂長看到許多地方及旅遊團都會舉辦文化體驗活動，為了把國家重要民俗精神流傳，因此舉辦遶境體驗營。活動帶隊人蔡享潤表示，今年度體驗營為期三天兩夜，限額六十名，開放十八至六十五歲民眾報名，營隊將先帶領學員走訪北港朝天宮，參訪陣頭及體驗教學，包含集雅軒、集斌社，北港老塗獅、勤習堂，同時讓參訪學員學習分辨北港陣頭與外地不同之處。

    提供安全裝備 參與吃炮、犁炮

    蔡享潤指出，五月五日是重頭戲，將帶領學員體驗媽祖登轎、出廟儀式以及抬轎，也能參與藝陣、藝閣欣賞，更有機會讓學員實際參與「吃炮」、「犁炮」等特色活動，屆時會提供相關安全裝備穿戴，希望讓參與民眾可以更深入了解北港獨特的宗教文化。

