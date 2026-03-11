台南顏水龍紀念館二館揭牌 展珍貴文物

「顏水龍紀念館II」常設展，展示台灣民藝品，以及受顏水龍引入現代設計觀念影響所開發的工藝品。（記者劉婉君攝）

台南麻豆總爺藝文中心「顏水龍紀念館II」歷經一年多籌備，昨天揭牌啟用，同步推出常設展「顏水龍的工藝精神與影響」，顏的畫具、畫框、畫具收納櫃等為展出亮點之一。顏水龍次子顏千峰配戴使用父親設計的織機織編而成的領帶與會，希望更多民眾不分年齡，認識顏水龍以土地為本、融入生活的工藝美學。

總爺藝文中心自二〇〇六年設立迄今已廿年，文化局在台灣工藝研究發展中心支持下策劃二館，昨由工藝研究發展中心組長許峰旗、文化局長黃雅玲及顏千峰等人共同揭牌。顏千峰表示，希望透過更完整介紹顏水龍在美術藝術、工藝、教育的貢獻及影響，為台灣培育美術工藝人才，促進工藝與文化產業發展。

常設展以工藝設計、設計教育、美術與公共藝術三大主題為主軸，透過實體的拼板舟、畫作輸出、顏水龍台中家屋模型、訪談影像紀錄、台灣民藝品等，系統性梳理顏水龍對台灣近代工藝設計以及美學發展、美學教育的重要影響。

一九五〇年代顏水龍設計他與妻子均曾用過的小型領帶織機真品，於開幕限定展出，顏千峰展示自己身上的領帶笑說，「這是父親的領帶，就是用這台織出來的。」

