《228歷史未解》林茂生遇害真相不明 多團體促鄭麗文道歉

南市本土團體昨日高舉標語到國民黨台南市黨部抗議，要求公布林茂生被害真相。（記者洪瑞琴攝）

近期社會掀起「民主補課」熱潮，多個本土團體昨到國民黨台南市黨部抗議，要求國民黨主席鄭麗文公布一九四七年林茂生被害真相，並向家屬與全台灣社會公開道歉。

赴國民黨南市黨部抗議

台灣人權文化協會指出，二二八事件期間一九四七年三月十一日，林茂生遭國民黨特務逮捕後失蹤，至今未見遺體。成大台灣文學研究所學會會長連凱郁代表團體提出兩大訴求，公布完整真相，包括涉案人員、犯案方式、地點與遺體下落，並要求鄭麗文公開道歉。

請繼續往下閱讀...

行動參與包括台灣羅馬字協會及台灣人權文化協會前理事長李建畿與副理事長鄭邦鎮等人。國民黨黨代表、南市議員蔡宗豪與另位黨代表劉秉叡接下陳情書表示，朝野不分黨派都應面對歷史，一起努力還原真相，將會轉交黨中央。

林茂生（一八八七至一九四七）出生於台南，畢生投入教育，曾任教長榮中學、台南師範學院、台南商專、台南高工、成功大學及台灣大學，培育無數學子。成大台文系教授蔣為文指出，林茂生精通日、英、德語，也熟悉台語白話字，支持台灣語文現代化，並主張建立以母語為基礎的「台灣學」教育體系，是台灣教育界的重要先驅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法