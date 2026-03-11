為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市推體育體驗券 學童進場看職棒

    2026/03/11 05:30 記者甘孟霖／台北報導
    北市教育局推「國民小學體育體驗券計畫」，提供6000名親子走進天母棒球場體驗職棒。（資料照）

    北市教育局推「國民小學體育體驗券計畫」，提供6000名親子走進天母棒球場體驗職棒。（資料照）

    台灣隊在二〇二六世界棒球經典賽（WBC）好表現帶給國人滿滿感動，台北市教育局昨也宣布，為引領學子建立運動興趣並養成規律習慣，將推出「國民小學體育體驗券計畫」，鼓勵學生走出教室上場學習，活動以「到棒球場上體育課」為主軸，將辦理七場職業棒球賽事，邀請全市六千名親子走進天母棒球場觀看職棒味全龍主場賽事，近距離感受職棒運動的震撼與魅力，三月十一日起免費報名。

    天母4月打7場 今起報名

    教育局表示，國小是培養運動興趣與建立規律運動習慣的關鍵期，除平日在校體育課程外，透過實地走讀專業運動場館與觀賞賽事，能讓孩子在真實情境中理解運動規則、團隊合作精神與學習運動員態度，此次與味全龍球團公益合作安排七場職業棒球賽事，包含開幕系列戰（四月三日至四月七日）及例行賽（四月廿八日、四月廿九日），凡就讀台北市公私立國民小學在學生均可報名，計畫採「一組二張」票券模式發放，每位錄取學生均可由一名家長陪同入場。

    教育局說，第一階段報名將於三月十一日上午九時起至三月十五日下午四時止，採「酷課雲」或「酷課APP」報名系統登記，報名數超過名額將以系統亂數抽籤，三月十六日公告錄取名單；如部分場次仍有餘票，將於三月十七日上午十時開放第二階段報名，先報名先錄取，額滿為止，錄取票券將由學生就讀學校統一轉交，票券採實名制管理限本人及陪同家長使用，嚴禁轉售、轉讓或折現。

