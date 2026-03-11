北市車輛拖救訂指引 違規最高罰10萬

國內近日接連傳出「拖吊蟑螂」爭議，交通部將訂定市區道路拖吊車定型化契約，最快年底上路。圖為情境照，與新聞無關。（資料照）

北北桃地區出現多起「拖吊流氓」漫天喊價，有台北市民騎車途經一〇一大樓拋錨，業者報價五公里一千五百元，最後被以遠程、雨天、夜間加成與絞盤作業費等名目加價索討四萬五千元，引發熱議。市長蔣萬安震怒要求訂定指引，建立拖救前中後作業程序，昨天出爐並實施，違規業者經告知未改可處兩萬元至十萬元罰鍰。但議員林杏兒認為，立意良善然指引不具強制力，防不了小人，實際效果尚待觀察。

拖吊機車5公里要價4.5萬 離譜

五公里收費四萬五千元恐怕只是冰山一角，根據法務局統計，近三年因車輛故障使用業者拖吊服務後，反映價格過高或不合理者，共計三十一件，其中不乏上網搜尋道路救援受騙申訴案例，有民眾致電網站詢問和現場報價，均稱一千兩百元加每公里卅元計價，未料只是從內湖區民權東路六段拖至陽光街，約兩公里以內，「拖吊蟑螂」竟獅子大開口要價四萬一千元，協商未果業者甚至揚言提告。

要求收費資訊透明 不得任意加價

昨（十）日起上路的「台北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」，要求業者於營業場所或網站清楚揭露收費標準，且須事前告知服務項目、報價與預估總額，若現場需追加項目須再次取得同意，未事先說明的費用不得收取，甚至作為留置車輛的理由，另須保存錄音或對話紀錄至少六個月，民眾如遇不合理情形可報警，依據「消費者保護法」和「台北市消費者保護自治條例」，違規業者經通知限期改善仍未改善者，得處兩萬元以上、十萬元以下罰鍰，並得按次處罰，指引中也明定違法可能涉及的刑事責任。

議員︰沒強制力 防不了小人

林杏兒表示，因無強制力只能「防君子卻無法限制小人」，建議考慮公布優良拖吊業者「白名單」提供民眾查詢參考，並請警察局配合檢察官調查，加強蒐證及查緝不肖業者，追究其法律責任。

交通局回應，由於可以執行道路救援拖吊服務的業者眾多，尤其機車只需小貨車即可，故目前尚無家數統計。

