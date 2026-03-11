竹北布建下水道 再獲核定31億

新竹縣竹北市污水下水道第三期工程，再獲中央核31億餘元開辦。（取自竹縣府官網）

新竹縣竹北市污水下水道系統第三期工程獲國土管理署核定將以卅一億多元經費辦理。縣府工務處完成工程的基本設計及細部設計後就會發包，爭取二〇三一年完工啟用，屆時不僅可望滿足三期都市計畫區家戶污水處理需求，竹北市兩個都市計畫區的家戶污水下水道接管率，也可望達到百分之百。

工務處表示，竹北共有兩個都市計畫區，一個是竹北都市計畫區，一個是高鐵特定區。高鐵區內的污水下水道布建工程已在二期施作完成，區內家戶也幾乎都已接管。現在第三期的工區位於竹北都市計畫區內，歷時一年多的中央審查終獲核定。

配套的竹北水資源回收中心第三期擴建完成後，每天污水的計畫處理量將從四萬五千噸提升到六萬一千噸；污水分支管網佈設長度約一萬一千公尺，預計將有二萬一千戶要接管。

工務處表示，竹北都計內現有總戶數約七．六萬戶，已接管六萬一九一〇戶，因此推估未來的人口、家戶成長狀況，研判前述第三期污水下水道工程完竣後，全竹北市都計區的接管率可望達到百分之百。

