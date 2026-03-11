為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹北布建下水道 再獲核定31億

    2026/03/11 05:30 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣竹北市污水下水道第三期工程，再獲中央核31億餘元開辦。（取自竹縣府官網）

    新竹縣竹北市污水下水道第三期工程，再獲中央核31億餘元開辦。（取自竹縣府官網）

    新竹縣竹北市污水下水道系統第三期工程獲國土管理署核定將以卅一億多元經費辦理。縣府工務處完成工程的基本設計及細部設計後就會發包，爭取二〇三一年完工啟用，屆時不僅可望滿足三期都市計畫區家戶污水處理需求，竹北市兩個都市計畫區的家戶污水下水道接管率，也可望達到百分之百。

    工務處表示，竹北共有兩個都市計畫區，一個是竹北都市計畫區，一個是高鐵特定區。高鐵區內的污水下水道布建工程已在二期施作完成，區內家戶也幾乎都已接管。現在第三期的工區位於竹北都市計畫區內，歷時一年多的中央審查終獲核定。

    配套的竹北水資源回收中心第三期擴建完成後，每天污水的計畫處理量將從四萬五千噸提升到六萬一千噸；污水分支管網佈設長度約一萬一千公尺，預計將有二萬一千戶要接管。

    工務處表示，竹北都計內現有總戶數約七．六萬戶，已接管六萬一九一〇戶，因此推估未來的人口、家戶成長狀況，研判前述第三期污水下水道工程完竣後，全竹北市都計區的接管率可望達到百分之百。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播