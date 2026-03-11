花20年 醫師植出五峰白蘭部落櫻花林

醫師張維倫分享以日出、雲海為背景，構成的櫻花林絕美風景。（張維倫提供）

「廿年來，就等見證奇蹟的這一刻！」新竹縣關西鎮衛生所主任張維倫醫師不只是看診治病，更常用令人屏息的攝影作品撫慰人心！他連日分享在家鄉五峰鄉白蘭部落鳥嘴山下的櫻花園美照，五顏六色夢幻的櫻花林，以日出、雲海為背景，構成一幅幅絕美風景！

談起栽植櫻花的源起，張維倫說，廿年前他到日本賞櫻，深受櫻花美景感動，回國後便在白蘭部落自己的土地，陸續種下三百多株的櫻花樹苗，有山櫻花、富士櫻、墨染櫻、吉野櫻、霧社櫻等品種，用心呵護，換來今日滿山遍野的櫻花林 。

每到春暖花開時節，桃紅、粉嫩、雪白的櫻花爭相綻放。清澈的日出、不散的雲海、開炸的櫻花，近日張維倫徹夜守候，終於用相機、空拍機記錄到絕美景致！

張維倫開放免費賞櫻，他說，醫師每天服務對象僅限於門診患者，醫治生理上的疾病，但透過鏡頭、美景，則可舒緩壓力、療癒心靈，能幫助更多人。

白蘭部落坐落於雲霧帶，不只是張醫師的櫻花林，部落聯外道路沿線，以及當地民宿、農園和露營場，也都栽種櫻花來美化環境。張維倫的櫻花林目前已盛開，他預估花期約可到三月十四至廿一日，賞花請把握時機。

