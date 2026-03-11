船擱淺、救生衣繩斷 石門水庫遊湖驚魂

石門水庫遊客搭船遊湖，投訴遇到船擱淺、救生衣繩斷裂。（記者李容萍攝）

業者未主動提供救生衣 無法綁恐難救生 議員要求桃市府全面稽查

桃園市有民眾投訴，本月八日下午搭乘石門水庫遊艇賞景，上船時業者並未提醒乘客穿著救生衣，也無任何乘船安全說明，啟航不久就連續兩次明顯的底部撞擊，船隻一度困在淺水區，讓廿五名遊客驚慌不已；女乘客當下主動詢問，船主才拿出救生衣，竟是老式需要綁繩的款式，但尼龍繩幾乎全部脆化，甚至斷裂，同船許多人無法綁好，只能勉強套在頭上，如果落水幾乎無法發揮救生功能。

請繼續往下閱讀...

乘客︰船返航未檢查 續營運

女乘客事後心有餘悸向市議員黃敬平陳情，回憶擱淺過程中雖有小船來協助，仍無法脫困，改由另一艘較大的船拖著才成功離開，整段航程都提心吊膽，深感安全沒受到重視，返航後業者竟未檢查兩度遭撞擊的船體，繼續營運。

黃敬平除譴責業者未善盡安全保護責任，還引大年初三花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆致男童卡在水下喪生、前天南投縣杉林溪度假園區接駁車墜谷傷亡等事件，認為桃市府要加強觀光旅遊車輛、遊艇等運輸安全管理，應針對石門水庫渡輪、遊艇等水域遊憩工具全面稽查。

黃敬平建議提高乘客保險額度

黃也建議，桃市府可參酌「台南市載客小船管理自治條例」，將乘客責任保險提高至三百萬元，並依乘客人數計算保障額度，主動補強、建立地方管理機制，彌補中央檢查量能不足。

渡船遊艇公會︰協助檢查設備

桃園市渡船遊艇商業同業公會總幹事陳咪春表示，船長多會避開水庫淤積水域，可能正值枯水期，加上水利署抽沙工程，水位和淤沙變化造成船艇短暫擱淺；公會向來重視遊艇安全，將協助業者檢查船上設備，遊艇許可載多少乘客，就要有多少件救生衣。

水利署北區水資源分署副分署長郭耀程表示，石門水庫遊艇行駛須依「石門水庫船筏管理要點」規定申請許可，且船筏應依小船管理規則及桃園市漁筏監理自治條例等規定，定期向交通部航港局申請檢查。

航港局︰每年定檢 違規將開罰

航港局官員說明，每年定檢或抽查載客小船，救生衣是必檢項目，小船開航前，駕駛應自行或指定專人向乘客說明緊急應變措施，示範救生設備及救生衣使用方法，若有違規將依船舶法及相關自治條例予以開罰三千元至三萬元。

遊客投訴船家提供救生衣的衣繩已經脆化。（桃園市議員黃敬平提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法