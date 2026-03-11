為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    斥資5.1億 苗縣首座公立長照家園動土

    2026/03/11 05:30 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣立長照醫養家園，由縣長鍾東錦（右四）等人持鏟動土，預計2028年7月完工。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣立長照醫養家園，由縣長鍾東錦（右四）等人持鏟動土，預計2028年7月完工。（記者張勳騰攝）

    因應高齡人口增加及長期照護需求，苗栗縣政府獲中央補助及自籌，斥資五．一億元，打造首座公立的長照醫養家園，昨天由衛福部次長呂建德、縣長鍾東錦等人持鏟動土，預計兩年完工；未來運作後將提供中、西醫服務，為長者提供更專業、溫馨的照護。

    2年完工 將提供中、西醫服務

    苗栗縣政府表示，該工程位在銅鑼鄉中平村中興工業區南側公有地，衛生福利部核定補助三．〇二億，苗縣府自籌二．〇八億元，興建地上五層建築，總樓地板面積約五千八百卅四平方公尺。一樓將設有日間照顧空間及中央廚房，二樓至五樓規劃共五十二間不同類型的住宿房間，包括二人、三人、四人房、隔離房、安寧房等，戶外空間則規劃有停車場與庭園，為住戶提供更多的休憩空間；建築外觀則融入紅磚客家意象，格局和設計兼顧實用性與安全性。

    呂建德指出，長照家園動土實屬地方一大喜事，要感謝苗縣府團隊，致力配合推動中央政策，尤其苗栗已邁入高齡化社會，可望以最優質的長照服務嘉惠長輩；而總統賴清德推動的長照三．〇政策，今年預算將從去年九百廿六億提高到一千一百四十七億元，以因應高齡社會的需求。

    即將接手營運的台中慈濟醫院院長簡守信表示，長照家園運作後，將提供中、西醫服務，展現應有量能，把這座家園經營成全台最好的長照機構。

    鍾東錦指出，醫養家園完工啟用後，一旁還設有衛生室，提供復健、家醫、眼科和耳鼻喉等科別醫療服務，希望入住長照醫養家園的長輩，能獲得周全的醫療照顧。他同時爭取衛福部持續挹注資源，在苗栗縣普設類似的長照機構，讓長照服務更加普及。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播