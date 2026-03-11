斥資5.1億 苗縣首座公立長照家園動土

苗栗縣立長照醫養家園，由縣長鍾東錦（右四）等人持鏟動土，預計2028年7月完工。（記者張勳騰攝）

因應高齡人口增加及長期照護需求，苗栗縣政府獲中央補助及自籌，斥資五．一億元，打造首座公立的長照醫養家園，昨天由衛福部次長呂建德、縣長鍾東錦等人持鏟動土，預計兩年完工；未來運作後將提供中、西醫服務，為長者提供更專業、溫馨的照護。

2年完工 將提供中、西醫服務

苗栗縣政府表示，該工程位在銅鑼鄉中平村中興工業區南側公有地，衛生福利部核定補助三．〇二億，苗縣府自籌二．〇八億元，興建地上五層建築，總樓地板面積約五千八百卅四平方公尺。一樓將設有日間照顧空間及中央廚房，二樓至五樓規劃共五十二間不同類型的住宿房間，包括二人、三人、四人房、隔離房、安寧房等，戶外空間則規劃有停車場與庭園，為住戶提供更多的休憩空間；建築外觀則融入紅磚客家意象，格局和設計兼顧實用性與安全性。

呂建德指出，長照家園動土實屬地方一大喜事，要感謝苗縣府團隊，致力配合推動中央政策，尤其苗栗已邁入高齡化社會，可望以最優質的長照服務嘉惠長輩；而總統賴清德推動的長照三．〇政策，今年預算將從去年九百廿六億提高到一千一百四十七億元，以因應高齡社會的需求。

即將接手營運的台中慈濟醫院院長簡守信表示，長照家園運作後，將提供中、西醫服務，展現應有量能，把這座家園經營成全台最好的長照機構。

鍾東錦指出，醫養家園完工啟用後，一旁還設有衛生室，提供復健、家醫、眼科和耳鼻喉等科別醫療服務，希望入住長照醫養家園的長輩，能獲得周全的醫療照顧。他同時爭取衛福部持續挹注資源，在苗栗縣普設類似的長照機構，讓長照服務更加普及。

