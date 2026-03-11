為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    名間焚化爐近淨水場 環團籲重新選址

    2026/03/11 05:30 記者張協昇／南投報導

    南投縣政府規劃在名間鄉新民村蓋垃圾焚化爐，名間鄉反焚化爐自救會、立法委員陳昭姿與多個環團，昨（十）日在立法院召開記者會，認為縣府選址過程缺乏完整公開及合理比較，且距預定地約一．五公里處有新民淨水場，恐污染飲用水源，要求立即停止二階環評、重新選址。

    指程序未完備 欠缺居民實質參與

    環保局回應，縣府規劃興建的焚化爐，其產生高濃度有機廢水將進入焚化爐體燃燒，洗車等用水經廢水設施處理後回收使用，無任何廢、污水排放，而新民淨水廠與焚化爐的直線距離為一．八三公里，無直接嚴重影響可能；針對焚化空氣污染物可能對淨水廠造成影響，將納入二階環評。

    名間鄉焚化爐興建案一月三十一日召開二階環評第一次範疇界定會議，地方強烈抗爭，不但與警方爆發肢體衝突，還有民眾下跪要求停止環評，不過縣府三月十六日仍將召開第二次範疇界定會議。

    環保局：焚化空污影響納二階環評

    陳昭姿與監督施政聯盟召集人陳椒華等人指出，縣府將名間鄉外埔段國有地列為焚化爐興建主方案，選址過程欠缺專業第三方審查及居民實質參與，依環評制度精神，主方案選址程序未完備即辦理環評與二階環評範疇界定，形同失去審查基礎。

    此外，環保局所提出的焚化爐興辦事業計畫未獲兩條對外聯絡道路的土地同意函，且預定場址位於名竹盆地地下水豐沛區域，是名間鄉飲用水來源，場址距新民淨水場約一．五公里，將來若焚化飛灰、底渣處理或滲漏管理失當，恐直接威脅飲用水安全，縣府應立即停止相關作業並重新辦理公開透明選址程序。

