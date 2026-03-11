高鐵延伸工程 高雄站居民盼「生活影響評估」

高鐵延伸屏東計畫昨日在高雄舉辦環境影響評估說明會，會中高雄車站周邊居民憂心剛經歷鐵路地下化廿年的施工黑暗期，如今又將面臨高鐵工程的衝擊，另外也不滿環評只做生態棲地的影響，卻缺乏工程對「人」的影響評估。

高鐵延伸屏東計畫從高雄左營站至屏東台糖六塊厝農場全長廿六．二公里，路線行經高雄市左營、鼓山、三民、鳳山、鳥松、大寮、大樹區及屏東市等八個行政區，其中，左營到大寮段為地下段，大寮至屏東則為高架段，並新建高雄站（地下）、屏東站（高架）及一處維修基地，預估在計畫核定後約十一年通車（含施工期八．八年）。

請繼續往下閱讀...

居民指出，簡報中詳細說明貓頭鷹等動物棲地的影響，卻沒有對居民生活的影響評估，怒批「我們連貓頭鷹都不如嗎？」立業里里長陳佩羽說，因不確定是否拆遷而睡不著，要求政府明確說明影響戶數與範圍。

鐵道局副局長呂新喜表示，目前計畫仍在環評與行政審查階段，後續還有設計、用地取得與施工等多個程序，未來仍會持續與地方溝通。至於工程大部分路段將以潛盾隧道施工，但車站區域包括月台、出口設計等，仍須採明挖方式施工，但會盡量縮短明挖範圍，降低對居民生活的影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法