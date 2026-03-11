為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《點數增加5倍》高雄敬老卡 7月起每月調為6百點

    2026/03/11 05:30 記者王榮祥／高雄報導
    高雄市長陳其邁昨主持市政會議，宣布多項社政策。（高市府提供）

    高雄市長陳其邁昨主持市政會議，宣布多項社政策。（高市府提供）

    市立醫院及衛生所門診掛號費納使用範圍 特約計程車調高每趟次可扣85點

    高雄市政府宣布今年七月起，敬老卡由每年一千兩百點調為每月六百點，等於增加五倍！去年運動中心使用人口破兩百萬人次，今年十四座運動中心將全數到位。

    14座運動中心 年底前全數到位

    高雄市政府昨舉行市政會議，運發局報告運動中心營運績效，去年九座運動中心吸引二一五萬人次使用，比前年的一三一萬人次激增六十四％；還有五座運動中心預定今年底前陸續啟用，屆時所規劃的十四座運動中心將全數到位，提供市民朋友更優質運動場域。

    行動健身房巡迴車 第2輛今年上路

    市府另針對無運動中心的行政區，透過行動健身房巡迴車方式、深入偏鄉社區服務銀髮長輩，一年可服務卅個以上社區據點，前年服務約三千五百人次，去年增加到四千五百人次，增幅廿九％，今年將加入第二輛行動健身房巡迴車，預計可再增一倍服務量能。

    關於老人福利，市府昨宣布敬老卡點數由每年一千兩百點，自今年七月起調整為每月六百點，追加預算約一．六億餘元，除點數增加，使用範圍也擴大至公營市立醫院及衛生所門診掛號費，特約計程車調高每趟次可扣八十五點，全面照顧長輩生活。

    此外，因應關稅與國際衝擊，市府各局處提出因應支援方案，搭配追加相關預算，協助包含農民、漁民、傳統產業、市場攤商等各領域民眾，並強化青年就業。

    市府表揚20位服務30年以上里長

    陳其邁也在市政會議中表揚廿位服務年資滿卅年以上，榮獲一一四年內政部三等內政專業獎章殊榮的里長，肯定里長伯長期在第一線為市政服務辛勞與付出。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播