屏東新休憩綠地 萬丹森林公園3/15啟用

萬丹森林公園園區有生態觀察棧道。（屏東縣府提供）

結合自然地景與生態美學 城市中就能享受清新芬多精

屏東縣將有全新的休憩綠地地標，由縣府打造的「萬丹森林公園」將於本月十五日啟用，結合自然地景與生態美學的都市綠肺，鄉親不必遠行就能在城市中享受森林般的清新芬多精；縣府歡迎民眾親近公園從事遊憩活動。

請繼續往下閱讀...

開幕當天 辦健走嘉年華、千人跳有氧

萬丹公園旁的台糖種苗園區廣達廿公頃，屏東縣政府與台糖合作打造為萬丹森林公園，十五日啟用的範圍屬第一期園區，面積六．五公頃，工程經費七千萬元；針對第二期園區，縣府正積極洽談中，爭取盡快開放。

縣府工務處表示，萬丹森林公園融入在地特色與自然景觀，核心「紅豆廣場」設計靈感取自萬丹最具代表性的農產︱紅豆與牛奶，以色彩繽紛地景鋪面呈現地方文化意象，打造兼具視覺美感與在地特色的公共空間；園區內並設景觀砌石水道，不但能調節園區微氣候，也提供民眾親水互動、消暑休憩的清涼體驗。

打造多條親近自然的步行動線

園區還有多條親近自然的步行動線，包括環繞公園綠意的環園步道，清晨傍晚漫步其中，隨著光影變化可感受森林特有的靜謐氛圍；喜愛生態觀察者，可透過生態觀察棧道深入園區林間，近距離探索豐富的自然生態，體驗城市森林的生命力。

縣府為慶祝森林公園啟用，十五日清晨五點半至上午八點半，安排萬丹春天健走嘉年華，邀請鄉親以輕快步伐迎接春日活力；民眾可沿健走路線悠閒漫步，完成健走可獲活動專屬設計運動毛巾，現場提供萬丹特色小吃品嚐，民眾在運動之餘也能感受濃濃在地人情味。

下午三點到六點為屏東有氧巡迴列車首站活動，縣府邀請「有氧天王」潘若迪帶領千人齊跳有氧，除舞台互動，還設置小朋友專屬放電區，讓孩子們盡情奔跑玩樂；參加活動者可獲繽紛野餐墊一份。

屏縣萬丹森林公園設有砌石水道。（屏東縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法