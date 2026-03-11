為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    知本青草宴 啟動台東中草藥示範廊道

    2026/03/11 05:30 記者劉人瑋／台東報導
    知本地區可望跟上國家政策，成為中草藥種植產業一環。（記者劉人瑋攝）

    知本地區可望跟上國家政策，成為中草藥種植產業一環。（記者劉人瑋攝）

    台灣在疫情期間開發出「台灣清冠一號」彰顯中藥功用；台東縣知本地區為中草藥種植區，衛生福利部中醫藥司長蘇益彰表示，疫後台灣乃至全球對中草藥需求增加，全國各地正積極開發草藥適種區，這將是知本地區的轉型契機。

    台東知本温泉區昨天舉辦「知本藥山再現—青草春日宴」活動，以「一草一菜」為主軸，整合青草復耕、草本生活應用與產業交流，啟動台東中草藥示範廊道的地方實踐節點。

    蘇益彰表示，台灣多數草藥仰賴國外口達九成，新冠疫情期間讓全世界看清藥品自給的重要性，以「清冠一號」重要藥品「黃芩」為例，台灣每年需求量達二、三萬公噸之多，缺口不小，加上疫後全球需求增加三成，台灣必須恢復中藥種植。

    台東縣知本的「樂山」本稱「藥山」，日治時期種植大量金雞納樹用來生產「奎寧丸」抗虐疾，當地具有種植大量中藥歷史，未來有發展成台灣重要中藥種植區的潛力。

    蘇益彰說，「以醫領藥、帶農」，醫療端找到需求，農民即可依此種植，目前規劃在大武山兩側，屏東及台東一帶打造中草藥廊道，只要發展出規模即可形成產業。

