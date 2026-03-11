汐止秀峰高中新忠孝樓 改建完工

新北市汐止區秀峰高中新校舍採淺灰色系，搭配鮮豔烤漆金屬板點綴，呈現煥然一新的校園風貌。（工務局提供）

新北市汐止區秀峰高中校舍整建工程第一階段新忠孝樓已完工啟用，七至九年級共卅九個班級學生二月底搬入新教室。工務局長馮兆麟表示，第二階段將拆除舊仁愛樓並進行停車場與景觀工程，整體工程預計於二〇二六年七月底前完成，逐步完善校園功能。

馮兆麟指出，秀峰高中全面性校舍整建計畫，舊忠孝樓與仁愛樓使用年限已久，混凝土高氯離子導致鋼筋外露、天花板剝落，加上汐止新興工業區與科技園區快速發展、學生人數增加，校舍重建刻不容緩。市府投入超過七．三億元，在不影響學生上課的情況下「邊拆邊建」。

馮兆麟表示，第一階段工程拆除舊忠孝樓，興建兩棟地下一層、地上六至七層新校舍，規劃卅九間普通教室、十二間專科教室及行政空間，並設置汽機車停車空間供教職員使用，七至九年級學生已進駐新校舍。

馮兆麟說，新校舍延續原有五角形校園配置，透過開放式中庭與穿堂設計串聯新舊建築動線，提升空間通透性與連結性。考量汐止多雨氣候，外觀採淺灰色搭配鮮豔烤漆金屬板點綴，兼顧美觀與耐候性。

