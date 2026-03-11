新北兒童卡升級二代卡 可加值、設定TPASS

新北兒童卡二代卡規劃沿用現行兒童卡，亦可能因應大眾意見評估改版。 （交通局提供）

搭乘公共運輸 查詢交易紀錄、卡片餘額 辨識身分領鮮奶

新北市自本學期起開辦「鮮奶幸福週政策」，交通局表示，為提升學童搭乘公共運輸及日常使用便利性，並結合鮮奶週政策，新北兒童卡將全面升級「二代卡」，今年九月入學約三萬名國小一年級新生開學即可領取二代卡，家長可利用手機近場通訊（NFC）功能感應卡片，幫助孩子自動加值、查詢交易紀錄和卡片餘額，學童也可憑此兌領鮮奶週飲品。

小一新生統一領取二代卡

交通局簡任技正吳政諺表示，二代卡採用新晶片與感應技術，讓交易速度更快、資料安全性更高，也強化行動服務功能，家長可用具備NFC功能的手機感應卡片自動加值、查詢交易紀錄、查詢卡片餘額等，也可以藉此為孩子設定TPASS基北北桃一二〇〇都會通定期票，不必前往超商或捷運站辦理。

舊卡要換新 至區公所申請

兒童卡升級，也結合新北市現正辦理的鮮奶幸福週政策。吳政諺指出，未來學童可透過兒童卡進行身分辨識，協助學校簡化行政流程，同時確保學童順利領取營養補給，卡片數位化管理也有助於提升政策執行效率。

吳政諺說，九月開學，小一新生統一領取二代卡，領有舊卡的兒童則續用舊卡，如有意換新，或有遺失、損壞欲申請補發，可至區公所支付工本費申請補發，工本費金額將待招標後另行公告；二代卡卡面部分，規劃沿用現行兒童卡藍色、綠色卡面，也會持續收集大眾想法，如大家希望改版，將進一步評估。

結合鮮奶週政策 憑卡可領

交通局補充，市府推動公共運輸與智慧城市服務整合，將兒童卡升級，可培養孩子使用公共運輸與電子支付的習慣，未來也可逐步發展更多應用情境，例如校園身分辨識、校園服務整合等，讓一張卡片可滿足多元需求。

新北鮮奶幸福週政策目前提供全市二至十二歲學童每人每週一瓶免費鮮奶、豆漿（全聯另外提供優酪乳選項），親子可憑新北兒童卡或新申辦的幸福卡，在超商、超市等通路數位領取，偏鄉學校採專案配送，寒、暑假照常供應。

新北兒童卡全面升級「二代卡」，也可依此卡辨識身分領鮮奶。（資料照）

