《花蓮》光復災區復耕 曳引機獲補助256萬

光復鄉大安段的農地復耕硬質玉米，昨由機器播種。（記者花孟璟攝）

花蓮光復鄉農民楊欽文租卅公頃種硬質玉米，但堰塞湖一溢流，不但剛買不到一年的曳引機泡水，租來的農地三分之二都在重災區，土淹數公尺高，只能辦休耕，他申請農糧署補助二五六萬買新曳引機，農糧署昨天舉辦復耕示範觀摩會，他開著新曳引機犁過被土石流淹沒的地，強調復耕還有很長的一段路要走。

農地復耕 一期作68公頃

光復災區今年一期作啟動復耕的土地，面積六十八公頃，遭淤土覆蓋的厚度約在廿到五十公分間，楊欽文也是復耕農民其中之一。他開著農糧署補助新購的曳引機，挖鬆堆積在土地上的堰塞湖黏土，把肥料攪入土中。他說，農糧署幫忙找台糖的地，但配合招標作業，未來要走的路還很長。

請繼續往下閱讀...

農糧署東區分署長林美華指出，為了協助埋沒五十公分以下的土地盡速復耕，農業部提供八大重建措施，包括農機補助、有機肥料及溫網室資材設施修繕等，輔導改種雜糧及耐旱作物，昨起舉辦十六場的說明會，輔導農民轉作硬質玉米、大豆、高粱，穩定農民收入。

農糧署指出，曳引機一台最高補助八成，補助上限二五六萬元，相較原本新購農機補助三分之一、上限一〇六萬元，馬太鞍堰塞湖專案上限及補助成數都大幅提高，至於短期無法復耕農地也有二七八公頃申請休耕補助，並協調台糖、退輔會、國有財產署釋出國有耕地供災民優先承租。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法