植樹守護水源 宜縣建構綠色廊道

宜蘭冬山鄉中山水源公園昨天舉辦植樹活動，大小朋友穿著雨衣種下原生樹苗。（林保署宜蘭分署提供）

林保署宜蘭分署及農水署宜蘭管理處，昨天在冬山鄉中山水源公園發起「手植希望．守護水資源」植樹活動，大小朋友不畏濕冷天候，每人穿上雨衣，在完工不久的調蓄池周邊種下原生樹苗，盼建構綠色廊道，展現對環境韌性的堅定承諾。

農水署在冬山鄉中山水源公園新建三千二百噸調蓄池，透過智慧灌溉系統，提供一百五十二公頃農地灌溉使用，完工後履行「棲地復原」責任，由林保署供應原生植栽相思樹及七里香各三十株，啟動植樹復原自然生態，降低施工期間對環境的衝擊。

冬山鄉長林峻輔、冬山鄉中山村灌溉管理協會理事長徐文良、順安國小學生共九十人，共同響應植樹活動，雖然現場下雨又濕又冷，眾人仍冒著寒風細雨，親手種植原生植栽，大人及小孩聯手種樹，象徵世代的傳承。

林保署宜蘭分署表示，有健康森林才有穩定水源，種下的樹苗象徵著希望，若能長成大樹，將逐步修復棲地環境。

此外，東京國際食品展昨開展，宜蘭縣代理縣長林茂盛出席台灣館開幕，攜手農漁會力薦「宜蘭嚴選」系列產品，現場還用宜蘭好米搭配知名三星蔥、櫻花蝦，製作創意料理「甜筒米飯糰」，讓也愛吃米飯的日本人相當驚豔。

