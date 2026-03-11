為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國內線機票26年沒調整 民航局：綜合評估中

    2026/03/11 05:30 記者黃宜靜／台北報導
    國內航線想漲票價，交通部民航局回應，目前綜合評估中，若需要調整票價，就會再由票價審議委員會決定，目前尚未有具體時程。（資料照）

    國內航線想漲票價，交通部民航局回應，目前綜合評估中，若需要調整票價，就會再由票價審議委員會決定，目前尚未有具體時程。（資料照）

    國內線機票價格已經廿六年未調整，國內線兩業者立榮航空、華信航空都提出希望調漲票價；民航局表示，目前綜合評估中，若需要調整票價，會由票價審議委員會決定，目前尚未有具體時程。

    國內線航空票價與國際線票價的純市場機制不同，交通部會核定國內航線的運價上下限，無法像國際線票價浮動比較大。

    民航局長何淑萍說明，立榮、華信過去二、三年來都反映成本增加問題；國內票價計算需考量十四項成本，如油料成本、機組員成本等，還需考量離島民航需求、配套措施，評估後若確定要進行票價調整，將再召開票價審議委員會決定，目前仍在民航局內部評估階段，「沒有時間表」。

    立榮、華信盼調漲

    華信航空日前表示，目前國內線共有八條航線，已經長達廿六年沒有調整機票費用，在飛機、人事成本提高之下，且國內線六十五歲以上長者乘客，約佔十四％，其購票還享有優惠五折，希望主管機關可同意適度調整票價。

    立榮航空先前指出，已向民航局提出票價調整申請。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播