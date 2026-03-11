國內線機票26年沒調整 民航局：綜合評估中

國內航線想漲票價，交通部民航局回應，目前綜合評估中，若需要調整票價，就會再由票價審議委員會決定，目前尚未有具體時程。（資料照）

國內線機票價格已經廿六年未調整，國內線兩業者立榮航空、華信航空都提出希望調漲票價；民航局表示，目前綜合評估中，若需要調整票價，會由票價審議委員會決定，目前尚未有具體時程。

國內線航空票價與國際線票價的純市場機制不同，交通部會核定國內航線的運價上下限，無法像國際線票價浮動比較大。

民航局長何淑萍說明，立榮、華信過去二、三年來都反映成本增加問題；國內票價計算需考量十四項成本，如油料成本、機組員成本等，還需考量離島民航需求、配套措施，評估後若確定要進行票價調整，將再召開票價審議委員會決定，目前仍在民航局內部評估階段，「沒有時間表」。

立榮、華信盼調漲

華信航空日前表示，目前國內線共有八條航線，已經長達廿六年沒有調整機票費用，在飛機、人事成本提高之下，且國內線六十五歲以上長者乘客，約佔十四％，其購票還享有優惠五折，希望主管機關可同意適度調整票價。

立榮航空先前指出，已向民航局提出票價調整申請。

