    首頁 > 生活

    荷蘭全國性研究 追蹤17年、逾3萬人／試管嬰兒療程 不會增加罹癌風險

    2026/03/11 05:30 記者羅碧／台北報導
    多項大型研究顯示，試管嬰兒療程並不會增加乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌的風險，民眾不必因網路傳言過度恐慌。情境照，人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

    近期有藝人分享罹癌經歷，引發社群平台出現「做試管嬰兒、打排卵針可能增加乳癌風險」說法，讓不少準備人工生殖的女性擔憂；宜蘊醫療生殖研究主任李日升表示，多項大型研究顯示，試管嬰兒療程並不會增加乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌風險，民眾不必恐慌。

    李日升指出，試管療程中需要使用排卵藥物或排卵針刺激卵泡生長，部分人擔心荷爾蒙升高會增加婦科癌症風險，但並沒有科學證據支持這項推論。

    針對卵巢癌風險，他表示，荷蘭一項全國性研究追蹤三萬〇六二五名接受人工生殖療程的女性，長達十七年，結果顯示，接受試管療程的女性並沒有較高的卵巢癌發生率。研究團隊分析療程次數、取卵顆數、是否出現卵巢過度刺激症候群（OHSS），及不同不孕原因等因素，也未發現與卵巢癌風險增加相關。

    子宮內膜癌方面，一篇統合分析納入七十七萬六二二四名女性資料，其中超過十萬人曾接受試管療程。研究結果顯示，接受試管嬰兒療程的女性並沒有增加子宮內膜癌風險。部分研究甚至發現其發生率略低，醫界推測可能與療程中使用的黃體素具有保護子宮內膜有關。

    至於乳癌風險，李日升補充，荷蘭另一項追蹤二萬五一〇八名女性近二十年的研究顯示，一般女性與接受人工生殖療程女性的乳癌發生率，沒有顯著差異。

    李日升強調，自一九七八年第一例試管嬰兒誕生以來，人工生殖技術已發展超過四十年，目前並沒有科學證據顯示，不孕症治療會增加乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌風險。

