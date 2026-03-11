國健署最新資料／40歲以上三高族群 20％腎功能異常

億安診所院長林家億（左起）、郭先生、國健署署長沈靜芬、台灣腎臟醫學會常務理事邱怡文，及國健署慢性疾病防治組組長周燕玉，呼籲民眾要從改善生活落實護腎行動。 （記者羅碧攝）

三高不只影響心血管，也可能悄悄傷害腎臟。國民健康署公布最新成人預防保健資料指出，每五名四十歲以上且合併三高（高血糖、高血壓、高血脂）的民眾中，就有一人出現腎功能異常；即使只有高血壓或高血脂其中一項，也約每十人就有一人腎功能異常，顯示三高與腎臟健康密切相關。

透析人口接近9萬

國健署長沈靜芬表示，慢性腎臟病初期往往沒有明顯症狀，等到出現症狀時已進入較嚴重階段。目前台灣累積透析人口接近九萬人，每年相關醫療支出接近五百億，已成為公衛與醫療沉重負擔。



30歲以上提供預防保健

沈靜芬指出，去年起成人預防保健服務提供三十至三十九歲民眾每五年一次檢查，四十至六十四歲每三年一次，六十五歲以上則每年一次，透過抽血與尿液檢查了解腎功能狀況。

根據二〇二一年至二〇二三年成人預防保健服務資料分析，四十歲以上民眾腎功能異常比例約在十一．二％至十二．六％之間；若同時有三高，則提高至二十％。

國健署慢性疾病防治組科長曾桂琴指出，除了三高外，多項生活型態因素也與慢性腎臟病風險增加有關，例如吸菸者罹患慢性腎臟病的風險約為一般人的一．一九倍；體重過重者一．三三倍，肥胖者更達一．六倍；心臟病患者接近三倍，高血壓與高血糖者也分別提高至一．五六倍與一．二二倍。

高風險族群應定期健檢

台灣腎臟醫學會常務理事、高醫附醫腎臟內科主治醫師邱怡文指出，台灣慢性腎臟病盛行率約一成，但能察覺自己腎功能異常者比例不到一成，建議高風險族群定期接受健康檢查。

