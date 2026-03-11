700萬人脂肪肝 4成沒就醫／醫界調查台灣盛行率33%高於全球平均 民團推出「紅黃綠燈行動」辨識風險

民眾可透過腹部超音波檢查，了解自身脂肪肝風險。（資料照，彰化秀傳提供）

全台脂肪肝患者逼近七百萬人，不僅是國內最常見的肝臟疾病，也與心血管疾病、肝硬化甚至肝癌高度相關，不過醫界調查，即使知道自己有脂肪肝，近四成民眾僅以保健食品或護肝產品管理，未就醫追蹤或調整生活型態，恐形成治療空窗期，尤其脂肪肝炎早期沒有明顯症狀，一旦出現肝纖維化，心血管疾病與整體死亡風險將提高至四倍。

肝纖維化 死亡風險提高4倍

研究顯示，約一成脂肪肝患者會進展為脂肪肝炎，而有七成脂肪肝炎患者死因來自心血管疾病。但台灣肝病醫療策進會昨天公布全台首份「代謝性脂肪肝及脂肪肝炎認知調查」，結果顯示，有五十．七％民眾分不清代謝性脂肪肝與代謝性脂肪肝炎差別。

僅以保健食品或護肝產品管理

台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏指出，目前台灣成人代謝性脂肪肝盛行率約卅三％，高於全球的平均卅％，推估國內有七百萬人患有脂肪肝，若進一步惡化為脂肪肝炎，即伴隨肝臟發炎、細胞損傷與纖維化，最終發展為肝硬化甚至肝癌。

值得注意的是，即使知道自己有脂肪肝，仍有近四成民眾僅以保健食品或護肝產品管理，未就醫追蹤或調整生活型態。

藥物治療 7成患者不再惡化

台大醫院消化內科主任劉俊人表示，治療脂肪肝仍以飲食控制、增加運動、減重為核心。對於已出現肝纖維化的患者，過去長期缺乏有效藥物，多只能透過生活型態調整控制病情，近年隨著多項第三期臨床試驗成功，國內今年已核准GLP-1類藥物用於治療代謝功能異常相關脂肪性肝炎，研究顯示，近七成患者可達脂肪肝炎緩解且纖維化不再惡化，也能改善體重、血糖及心血管代謝指標。

為協助民眾及早辨識風險，台灣肝病醫療策進會推出「紅、黃、綠燈行動」。「綠燈」族群代表沒有代謝性脂肪肝，重點在於預防，建議四十歲以上每二至三年定期健檢一次，維持均衡飲食與規律運動，每週累積至少一五〇分鐘活動量。

若出現代謝性脂肪肝或肝指數異常，且合併BMI大於等於廿四或代謝症候群任一異常，即屬「黃燈」族群，應及早諮詢專科醫師評估；若已確診為代謝性脂肪肝炎，則屬「紅燈」族群，代表已進入肝纖維化高風險階段，需積極接受醫療介入，並與醫師討論治療策略，以降低進展為肝硬化、肝癌或心血管重大事件風險。

