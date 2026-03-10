太平永豐路重鋪 何欣純爭取補助千萬

台中太平區永豐路老舊破損，整條路面到處是補丁，立委何欣純爭取道路改善，並獲得內政部補助近千萬，預計本月底進場施工。（記者陳建志攝）

台中太平區永豐路是連接太平、大里的重要道路，但路面老舊到處是補丁，標線也磨損，民眾抱怨連連，立法委員何欣純爭取道路改善工程經費約二千萬元，並獲得內政部核定補助近千萬元，預計月底施工重鋪，昨天辦理施工前說明會，讓民眾了解工程內容、工期及交通規劃，盼在改善道路品質的同時，也將對民眾的影響降到最低。

立委何欣純表示，永豐路是太平區重要聯外道路之一，因周邊工廠密集、大型車輛進出頻繁，地方反映道路龜裂、標線斑駁，整條路面到處是補丁，影響用路安全，接獲陳情向中央爭取補助，獲內政部核定補助一半近千萬元經費。

昨天舉辦施工前說明會，讓地方了解工程內容，市府建設局養工處表示，本次路面改善範圍包括太平永豐路全段（從太平路至新仁路一段），全長約一九五一公尺，預計將道路重新刨鋪、增設機車車道、改善路口行穿線通行距離、增設行人停等空間、提升標線抗滑係數等作業，預計本月底開始施作。

何欣純認為，永豐路改善工程涉及範圍廣、受影響車流多，應讓周邊居民及早掌握完整工期與施工資訊，減少因施工造成的不便與困擾。

