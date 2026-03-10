大坑步道遊客多 議員促設假日救護站

台中市議員建議在觀音亭設假日簡易急救站，可隨時因應。（記者蘇金鳳攝）

台中大坑步道是熱門登山路線，每年遊客高達二百五十萬人次，假日更是登山客如織，市議員賴順仁表示，因應登山客多為中壯年及長輩，可能在登山時產生不適、夏季中暑及蛇類容易出沒咬傷人的問題，建議在大坑九號步道觀音亭設假日長期簡易救護站。

中市府︰休憩點有急救箱、AED

觀光旅遊局表示，因應大坑六至十號登山步道登山安全與緊急救護需求，市府目前已在步道涼亭、平台等休憩節點設置急救箱及AED等設備，並定期巡檢設備及補充耗材，以供民眾遇有輕微擦挫傷等非重大傷害時可簡易處置使用；針對中重度病人仍宜由專業救護人員及醫療體系即時接手處置，建議登山民眾若發生重大傷害時，應儘速聯繫一一九或由相關人員後送至鄰近醫院接受救治。

台中市的大坑有十四條步道，是中部登山休閒最熱鬧的區域，不但平時山友不少，假日更是滿滿登山客，尤其九號步道因有農夫市場，更是宛如菜市場。

市議員賴順仁表示，大坑六至十號步道登山的民眾相當多，雖有不少年輕人也愛爬，但多數還是長輩及中壯年，民眾反映，曾在登大坑步道時身體不適，只能在現場休息，直到身體好轉才下山，此外，因山區蛇多，容易發生被蛇咬、中暑、不小心跌倒等意外事故，盼能在大坑九號步道設假日長期簡易急救站，可馬上有醫護人員處理。

