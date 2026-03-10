水湳轉運中心遲未啟用 議員質疑拖到年底？

水湳轉運中心已竣工，目前招商與驗收同步進行。（記者蘇金鳳攝）

為盧秀燕卸任時妝點政績？ 中市府︰OT商招標若順利 暑假就開張

隨著台中國際會展中心、綠美圖陸續啟用，甚至重大活動都在中央公園舉行，多位民進黨市議員質疑，紓解車流的水湳轉運中心究竟何時才能完工啟用？盧市府曾表示去年會完工，卻又改口今年會啟用，但現今已三月，啟用日不明，擺明就是拖到今年底成為盧秀燕卸任時的妝點。

請繼續往下閱讀...

原訂去年完工改今年竣工 正驗收中

交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心工程進度依照計畫，目前已完成竣工，正在驗收中，同步進行OT商的招標，如果順利就可在暑假時啟用，不會拖到年底。

市議員陳淑華表示，二〇一九年盧秀燕上任以後，台中市重大建設進度緩慢，已就任七年二個月，有數不清建設延宕，以水湳轉運中心為例，在盧秀燕上任時擱置多年，經費並從二十五億擴增為三十九億元，再追加預算到四十九億元；超過林佳龍時規劃的量體少了三分之一，工程造價卻貴了四分之一。

會展中心將啟用 接駁轉乘仍不便

陳淑華強調，過去盧市府宣示水湳轉運中心二〇二五年要完工，但延到二〇二六年才能完工，如今的進度從完工變成報竣工，且進度不明，她質疑水湳轉運中心可能延到二〇二六年底才完工，要拚到讓盧秀燕卸任前啟用，拿來當盧卸任時的妝點。

議員林祈烽表示，水湳轉運中心歷經三朝，前市長胡志強原規劃二〇一五年完工，盧市府自二〇二二年九月開工，拖到今年三月才竣工，足足慢了十一年；何況綠美圖及台中國際會展中心陸續啟用後，周邊公車路網才陸續開闢，但無論是捷運或是水湳轉運中心都遲未啟用，導致外縣市商務或觀光客接駁轉乘相當不便。

林祈烽強調，台中國際會展中心將在三月二十三日正式開幕，市府應該要上緊發條，讓水湳轉運中心盡速啟用，才能好好發展會展經濟。

設國道客運月台42席 有司機休息室

交通局表示，水湳轉運中心規劃地上四層、地下三層，設有公車月台十二席、國道客運月台四十二席，汽車六一四席、機車一二五三席、自行車六〇四席，更有全台首創司機休息室。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法